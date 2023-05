Antonio Naranjo estalla en directo en laSexta con el blanqueamiento que Tania Sánchez hace de EH Bildu: «¡Sinvergüenzas!»

Es lo de siempre con la tropa socialcomunista.

Todos sus representantes salivan en cuando golpistas o proetarras metamorfoseados en políticos pactan con Pedro Sánchez para sostener a este en el poder a cambio, claro está, de conseguir jugosas dádivas.

Y ahora, evidentemente, todos esos socialistas y podemitas-comunistas, especialmente estos últimos, están vitoreando la inclusión de terroristas de ETA en las planchas electorales de EH Bildu.

La última en hacerlo, Tania Sánchez, que en ‘La Roca’ (laSexta) demostró que está por la labor de que quienes hace no muchos años empuñaban el arma o ponían bombas lapa, ahora puedan ejercer como legítimos representantes de un pueblo al que no dudaron en amedrentar con la lacra del terrorismo.

Pero a la política populista le salió el tiro por la culata porque Antonio Naranjo le dio para el pelo por blanquear a esos sanguinarios asesinos:

Mira Tania, la única paz decente es la que no se conforma y no premia simplemente el hecho de que no te asesinen. La paz decente es aquella que cuando de verdad termina el terror se escribe en unos términos muy sencillos, buenos y malos. ¿Y sabes lo que está pasando en España? Que los malos parecen los buenos y que los buenos se tienen que esconder. Ahora mismo las consecuencias de ese terror están siendo positivas para los terroristas con la complicidad del Gobierno.