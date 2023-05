Tremendo KO de Ayuso a la podemita Jacinto rechazando un libro: «¡Miserable soflama!»

Lo pueden llamar el único debate autonómico madrileño a las elecciones de este 28 de mayo, o lo pueden llamar la mejor ‘paliza’ de Ayuso a sus tristes oponentes.

«Por lo que dicen, ¡en Madrid deben ser todos ricos, porque no votan a la izquierda!»

Fue este 16 de mayo de 2023 en Telemadrid, la tele pública de todos los madrileños, y contó con los cinco candidatos con representación actual en la Asamblea de Madrid: la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y los ataques del socialista Juan Lobato, médico-madre de Más Madrid, Mónica García, de la podemita Alejandra Jacinto, más la difícil postura de Rocío Monasterio (VOX).

Y es que los cuatro candidatos más allá de la presidenta popular han sufrido en más de una ocasión lo que es enfrentarse a ella y salir escaldados, dado que los enfrentamientos en la Asamblea regional durante toda la legislatura han sido realmente duros.

El debate arrancó timorato, con un minuto de exposición para cada protagonista, y costó que se dieran los primeros choques cargados de salseo.

«Nunca ha habido tanta gente trabajando en Madrid como ahora, somos la región donde menos impuestos se paga, Madrid es abierto y más frente a quienes han intentado empobrecernos», comentaba Ayuso poco antes de que comenzaran los primeros ataques contra su figura.

Y en cuanto pudo Mónica García se lanzó al cuello muy a su estilo habitual:

«Usted quiere más ultra ricos, nosotros queremos más pediatras».

Mónica García gana más de 75.000 € y vive en un magnífico ático en Retiro, pero se incluye entre los que «estamos por debajo de la media”.

Y querrá tener credibilidad…como con el bono social!!!

🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/XijEUBacip — Pedro Muñoz Abrines (@MunozAbrines) May 16, 2023

Ayuso ni mira a sus oponentes

La estrategia de la señora García, ya saben, médico, madre, forrada y pistolera, estaba clara: solo iba a conseguir tirón si la presidenta le entraba al trapo, de modo que la provocación se convirtió en su modus operandi. Y se encontró con la del PP, al menos frenándola en seco:

«Hay que tener la cara de cemento armado, somos la comunidad que mejor huimos de la miseria y la pobreza que fabrica el PSOE. Estos me han obligado sistemáticamente a cerrar Madrid y luego decir que somos los que creamos desigualdades. Pues debe ser que en Madrid todos son ricos porque no votan a la izquierda. Los madrileños saben quiénes estamos con ellos y quiénes proponen subidas sistemáticas de impuestos. ¡La izquierda necesita fomentar pobreza para que después digamos ‘ay, qué pobres’! Estamos en uno de los mejores momentos, ¡estamos haciendo historia!»

Y es que Díaz Ayuso también tenía su estrategia clara y lógica: no ceder a sus adversarios ni un minuto de gloria a su costa. Para ello, la del PP apenas miraba a sus oponentes y se dirigía en sus alegatos a la cámara, a los ojos de los madrileños. Y surtió efecto porque los gestos rabiosos y ataques furibundos de Mónica García fueron in crescendo. No así del socialista Lobato, ya saben, el verdadero lacayo de Sánchez, que se mantuvo en la nada -y bastante mal maquillado y con una imagen rara- durante todo el debate.

Y dejó otras píldoras Ayuso, por ejemplo contra un muy mediocre Lobato (más que de costumbre): »

«Lo último que se me ocurriría es pactar los Presupuestos Regionales con el PSOE… […] y tampoco con la ley de Sánchez y Bildu, que interviene los precios de los pisos y fomenta la okupación. No pienso fomentar la okupación, no pienso intervenir las casas de nadie y sí voy a poner más viviendas.»

El momento más tenso

El momento más tenso del debate llegó con dos de las candidatas saliendo incluso fuera de sus atriles. Fue cuando la podemita Jacinto, muy necesitada de casito (están en el filo de quedarse sin representación parlamentaria), volvió con la soflama de enmerdar a Ayuso echándole la culpa de las muertes de la pandemia del COVID en Madrid. No es la primera vez, lo han hecho muchas veces en la Asamblea de Madrid, pero esta ocasión Ayuso no se iba a andar con chiquitas en televisión. A carácter es difícil que puedan ganar a la Presidenta.

La podemita quiso ‘regalarle’ el libro de Alberto Reyero, un atacante del PP, exconsejero de la CAM que fue fulminado en octubre de 2020 y que escribió un libro precisamente con el ánimo de cargar en Ayuso la culpa de miles de muertes de personas mayores durante el peor momento del COVID: