Pablo Motos y Miguel Lago se descojonan de Irene Montero y sus requisitos para ser candidato en Podemos

¿Qué es lo primero que habría que tener en cuenta a la hora de elegir a un candidato a un cargo público?

La respuesta cae por su propio peso, su currículum, una formación acorde al puesto a desempeñar, su vocación de dedicación a los ciudadanos y saber que su puesto no tiene horarios, especialmente si se aspira a ser alcalde de una gran ciudad.

Sin embargo, esos criterios mutan con Unidas Podemos cuando se trata de designar a la aspirante al Consistorio de Valencia.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, quiso destacar como méritos inmejorables que Pilar Lima, la candidata designada, es, citamos literalmente, «sorda y bollera».

Pablo Motos y Miguel Lago, en ‘El Hormiguero’ (Antena 3), no dejaron escapar la oportunidad para partirse la caja con los requisitos que para Irene Montero debe guardar su cabeza de lista para el Ayuntamiento de la capital del Turia.

El presentador del espacio de la primera cadena de Atresmedia lanzó esta primera reflexión:

Miguel Lago, que ya sabía por dónde iban los tiros, soltó la primera condición:

Y prosiguió entre risas:

Evidentemente, como Pablo Motos no es de la cuerda de Unidas Podemos, la broma hecha tanto por el presentador como por su colaborador no gustó en las filas de la formación populista que dio la orden de volver a salir a saco contra el showman, el monologuista y el propio programa.

El discurso de los de Podemos, como siempre, victimista a más no poder, comenzando con la propia candidata valenciana:

Hace un tiempo una persona negra no podía ni sentarse en un autobús. Hace un tiempo, era impensable que una mujer ocupara cualquier responsabilidad política. Hace un tiempo, las personas LGBTI+ no teníamos derechos.

Y hace no mucho… [1/2]

pic.twitter.com/99pmQHitBH

— Pilar Lima 🤟🏽🏳️‍🌈 (@pilar_lima) May 17, 2023