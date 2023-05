La aplaudida intervención de Cristina Pardo sobre la grosera Irene Montero hace rabiar a los podemitas

Están los podemitas que rabian contra Cristina Pardo.

La colaboradora de ‘El Hormiguero’ (Antena 3) se pronunció sin cortapisas sobre una de las escenas virales que ha dejado hasta la fecha la campaña electoral del 28-M.

Los gritos desaforados de Irene Montero a una señora que le preguntó por su casoplón siguen generando toda una catarata de reacciones, la gran mayoría en contra de la ministra de Igualdad por perder los nervios de esa manera.

Para Pardo, que reconoció que ella no habría encarado así a la política podemita, sí dijo que la señora había sido correcta en las formas y que la que había estado fuera de lugar fue la interpelada:

Aquí hemos visto a políticos abucheados. A Ayuso se le acercan todos los días para decirle ‘oye, que donde me has puesto la parada del Metro el edificio se me cae’ y aguanta estoicamente y dice gracias por su pregunta y le deseo mucha suerte. Pero lo que no puede hacer Irene Montero es contestar así a la señora.