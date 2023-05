El colosal zasca de Antonio Naranjo a Ione Belarra a cuenta de Desokupa: «Hay que protegerse de los sinvergüenzas»

Imperial.

Antonio Naranjo protagonizó una intervención estelar en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) con relación al nuevo ataque perpetrado por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez contra la empresa Desokupa.

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, exigió que se ilegalizase a esa compañía por entender que se dedica a acosar y a hostigar a los okupas.

Es decir, que toda una integrante del Ejecutivo PSOE-Podemos, que debería de velar porque las viviendas estén en manos de sus legítimos propietarios, se lanza a atacar a una empresa que tiene que hacer el trabajo que no le da la gana de hacer a la Administración.

Tanto fue el esperpento que Daniel Esteve Martínez, fundador de la empresa, ya se encargó de poner en su sitio a la susodicha ministra:

Nunca me he sentido tan querido, tan arropado, tan apoyado desde que salió ayer esta aberración de que nos quieren ilegalizar con un decreto ley. Solo os digo una cosa: lo vamos a luchar como si nos fuera la vida en ello. Por nosotros y, sobre todo, por vosotros.

Ahora bien, no hay nada seguro. Este país es una mierda y lo sabemos todos. Os puedo adelantar una cosa, de una forma u otra, seguiremos ayudando a los españoles. Pero te digo una cosa, si a mí me cierran la empresa va a ser mucho peor. ¿Sabéis por qué? Porque la política no me gusta, odio la política. Nunca entraría en política.

Ahora no me cerréis la empresa porque me sobran cojones para entrar en política y llegar al Ministerio del Interior. Así que cuidadito, ¡Desokupa no se toca!. Y si no, igual me veis por el Congreso dando collejas.