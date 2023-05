Almeida se lo pasa en grande en el debate con Rita Maestre y la trolea en su cara

Este martes 23 de mayo de 2023 se celebró en Telemadrid el debate de candidatos a la alcaldía de Madrid, o lo que es lo mismo, el alcalde José Luis Martínez-Almeida defendiéndose de los ataques del resto de propuestas que, seamos francos, poquísimo tienen que hacer.

En los comicios del 28 de mayo lo tienen crudo Javier Ortega Smith (Vox), la actual vicealcaldesa Begoña Villacís (Ciudadanos), que desaparecerá del panorama junto a su partido; la expodemita Rita Maestre (Más Madrid), la ministra Reyes Maroto (PSOE), que es lo mismo que no presentar a nadie; y Roberto Sotomayor (Podemos).

El mejor momento de la noche dejó como protagonistas al alcalde popular y a la pija morada. Maestre intentó atacar a Almeida con la excusa de los árboles, al más puro estilo Ferreras, aunque el regidor ya ha explicado en más de una ocasión lo que sucedió con el verde en Madrid.

Pero Rita está más que acostumbrada a recibir ‘pedradas’ de su contrincante en directo, como tantas veces lo ha hecho en los plenos del Ayuntamiento.

La de esta velada fue épica:

Y es que los podemitas no entienden -o quizás sí entienden pero manipulan- que de los 80.000 árboles talados que imputan a Almeida en su gestión de cuatro años, tres cuartas partes los tiró Filomena. Así lo contó hace apenas unos días en territorio enemigo de laSexta:

«Sí, claro. 20.000 los hemos autorizado en su tala, bien porque no fueran viables o bien porque se han hecho obras de infraestructura, como la que le hemos autorizado en Atocha al Gobierno de España… ¡Y hay 60.000 que se cayeron por Filomena! Tengo la culpa de muchas cosas, pero de esta es difícil echarme la culpa… También digo, en la legislatura pasada autorizaron la tala de 32.000… ¿Alguien me puede explicar por qué cuando son temas de infraestructuras del PP no se pueden tocar y si son del PSOE, entonces nadie dice nada?»