El ataque de Monedero a Pablo Motos y Cristina Seguí que acaba sacando a la luz un comprometido mail de Iglesias

Juan Carlos Monedero metió en un aprieto a Pablo Iglesias por su afán de atacar a todos los medios de comunicación que no le ‘bailan el agua’ a Podemos.

Al conocer que ‘El Hormiguero’ presentará el nuevo programa de Cristina Seguí y Frank Cuesta [Carretera Salvaje], el cofundador del partido de extrema izquierda no dudó en atacar al presentador de Antena 3, así como a la periodista por haber sido cofundadora de VOX.

El mensaje no gustó nada a Seguí, quien decidió abrir el baúl de los recuerdos para sacar a la luz algunos trapos sucios de los líderes de Podemos.

Para empezar, la periodista le recordó a Monedero cómo hace tres años intentó presionar para silenciarla.

Además, Seguí aprovechó para demostrar la hipocresía de Monedero, ya que no se mostró tan indignado cuando Pablo Iglesias la invitaba a participar en su programa ‘La Tuerka’ y donde ella rechazó acudir.

“Mira Juan Carlos, ‘El Hormiguero’ no me invita a su tele, pero mira lo que he encontrado… tu señor feudal queriendo llevarme a su tele…Le dije que NO. NO me junto con marxistas, y eso me convierte en demócrata de forma inmediata…”.