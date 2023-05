Bertrand Ndongo, muy enfadado con Vinicius y con la hipócrita izquierda española, manda un mensaje directísimo

Bertrand Ndongo, más conocido como ‘el negro de VOX’, tiene mucho que decir en el caso nacional del racismo y Vinicius.

Este 23 de mayo de 2023 pasó por ‘La Burbuja’ de Periodista Digital a contar desde una perspectiva que ningún blanco puede, lo que siente sobre este asunto de racismo en el fútbol que ha derivado en un problema mundial y casi diplomático. Y no le falta razón a Ndongo, que anda muy cabreado con el madridista y con toda la izquierda española bien hipócrita:

«Los que hablan de que España es racista primero tienen que mirarse al espejo. Yo soy madridista y a Vinicius le queremos mucho. Pero a mí la izquierda me llama ‘el mono de Abascal’, ¡vete a chupársela a Abascal!, que ‘lo tuyo es el campo de algodón’… ¡Y ahora todos son Vinicius! Me duele en el alma. Debe ser que no soy negro de verdad. Todo el mundo habla de racismo pero si aparece Bertrand Ndongo me dicen esas cosas. Estoy cabreadísimo con el tema, y con Vinicius, ¡que se vaya a otro país porque nunca le van a tratar en otro país como en España! Y todos condenamos lo que ha pasado en Valencia, pero hay que recordarle a Vinicius que él no es el único negro en España ni en el Madrid, no puede ir por libre y dejar a España como un país racista».