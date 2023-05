La chufla de Pablo Motos y Miguel Lago ante la denuncia de Podemos: «Me pido la litera de arriba»

Podemos no levanta cabeza.

Al margen del talegazo monumental que se pegó en la noche electoral del 28-M, el partido morado recibió la esperada respuesta de Pablo Motos y Miguel Lago a cuenta de la denuncia que estos recibieron por parte de Pilar Lima, la candidata populista al Ayuntamiento de Valencia.

El 29 de mayo de 2023, showman y humorista se pronunciaron con mucha claridad.

El presentador del espacio de la primera cadena de Atresmedia también dijo estar deseoso de que el famoso vídeo por el que la podemita les denunció llegue a manos de la Justicia y que esta analice si aquello fue o no constitutivo de delito:

Sobre la polémica de la noticia que nunca sucedió, estoy deseando que llegue el vídeo, porque nos han denunciado a la Fiscalía. Estoy deseando que alguien vea el vídeo.

Miguel Lago añadió que le parecía increíble que el propio Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez perdiese el tiempo en asuntos tan fútiles como este:

En primer lugar me duele que me denuncie el Gobierno de España con lo español que yo soy. Pero mira, ante los intentos de cancelación, porque esto no deja de ser un intento de cancelación, hay que decir que este sigue siendo el programa más visto de la televisión española. El sábado pasado el Teatro Alcázar estaba a reventar y he prorrogado todo el mes de junio para seguir riéndome de lo que me de la gana.

El cómico, echando toneladas de humor y mofa, tuvo claro que, en el caso de que al final la situación se pusiera de color hormiga y tuvieran que acabar en la cárcel, él ya tenía un objetivo ineludible:

Si nos condenan, yo me pido la litera de arriba. Además, tú eres chungo, en la cárcel contigo no me va a pasar nada.

Motos respondió con mucha sorna a las palabras de su invitado en plató:

No pasa nada, ya hablaremos, pero me parece bien.

La denuncia

Todo esto viene a cuenta de lo sucedido el 17 de mayo de 2023 cuando ambos, presentador y monologuista, analizaron las palabras de Irene Montero sobre las cualidades que reunía la candidata de Podemos en Valencia para encabezar la lista a la Alcaldía. Motos se hacía la gran pregunta:

¿Qué cualidades debe tener una candidata para ser aceptada?

Y Lago respondió sin dudar:

¡Sorda! Y la de Valencia… dice Irene Montero, la mejor candidata, sorda, bollera, pero como ya vale todo, empezar a faltar. Y este cojo que hemos traído aquí…

Eso provocó que Lima, después de ser ‘asesorada’ por su propio partido y las ‘feministras’ podemitas en Moncloa, optase por poner el asunto en manos de los tribunales: