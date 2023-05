El encendido alegato de Juan del Val contra las elecciones de Sánchez: «Son un fraude»

Sin piedad.

Juan del Val, en ‘El Hormiguero’ (Antena 3), no vaciló a la hora de poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez.

El tertuliano se puso en la piel de millones de españoles que, a buen seguro, estarán en la segunda quincena de julio de 2023 en plenas vacaciones y ahora tienen ante sí la disyuntiva de no ir a votar o tener que adentrarse en el siempre farragoso trámite de solicitar el voto por correo.

Decías que no sabías si este movimiento era una genialidad una estupidez y yo creo que Pedro Sánchez también se define así. Muchas veces no sabes si es un genio o un estúpido. Pedro Sánchez a mí me parece un fraude. A mí me parece que convocar unas elecciones un 23 de julio es directamente un fraude. Ya sabemos que es legal, ya sabemos que obedece a los plazos legales, pero a mí me parece que es pretender alterar un resultado. No sé si esto le saldrá bien a sus intereses o no, pero yo en principio lo definiría como un fraude.