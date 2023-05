Marta Nebot enaltece la figura de Pedro Sánchez y la reacción de Joaquín Leguina es para verla

Conoce el PSOE como la palma de su mano.

Joaquín Leguina, expulsado de la formación de la calle Ferraz por el capricho cesarista de Pedro Sánchez, fue muy claro a la hora de analizar el último movimiento del presidente del Gobierno socialcomunista para desviar el foco de la actualidad y que no se hablase de la debacle socialista del 28-M.

El que fuese presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995 fue preciso en su intervención en ‘Cuatro al día’ (Cuatro) y dijo sin ambages que el inquilino de La Moncloa lo que tenía que hacer era dimitir y poner a otra persona en su lugar. Para Leguina no tiene sentido que Sánchez vuelva a ser candidato:

Él no. Él ha sido derrotado ayer, debería retirarse y que se ponga otra persona. Creo que hay personas entre 35 y 55 años en el PSOE que podrían echar una mano y revertir todo lo que ha hecho este hombre, especialmente en la defensa de la Constitución y de la unidad de España.

El histórico socialista insistió en que dentro del PSOE hay gente válida que podría reconducir perfectamente el rumbo desnortado al que Sánchez ha llevado al partido:

Hay gente más que suficiente, mujeres y varones, este hombre se tiene que retirar dignamente porque en las próximas elecciones el PSOE, con o sin Sánchez lo tiene fatal.

Para Leguina, Pedro Sánchez podría haber agotado perfectamente la legislatura, pero resaltó que ese escenario no lo deseaba nadie, ni el propio presidente. Incluso no vio con malos ojos lo de anticipar las elecciones, pero no, desde luego, con el actual presidente como candidato porque, aclaró, el PSOE puede llevarse un revés colosal:

Podría llegar hasta el final, pero ni lo deseaba él ni nadie. La decisión de acortar la legislatura no me parece mal, si me parece mal que siga él porque va a perder y va a llevar al partido peor que está.

En la mesa de contertulios estuvo Marta Nebot que saltó como una posesa ante las palabras de Leguina sobre Sánchez:

Sobre el apoyo o no a Pedro Sánchez en estos momentos, señor Leguina. ¿Usted cree que otro candidato sacado ahora de donde sea, un desconocido, podría sacar mejor resultado que Pedro Sánchez tratando de sacar partido a tanto dato bueno que tiene este Gobierno? ¿A usted le parece que la subida del salario mínimo en un 48% no vale la pena defenderlo?

La respuesta de Leguina, para troncharse de la risa: