José María García le pega una bronca monumental a David Broncano por su periodismo de ‘bajos instintos’

Momentazo en ‘La Resistencia’ (Movistar+).

El programa de David Broncano tuvo en el plató a uno de los periodistas deportivos más carismáticos del panorama radiofónico español, José María García.

A lo largo de la entrevista se tocaron muchos temas, en especial el fenómeno de los streamers como Ibai Llanos.

García consideró que su trabajo es respetable, pero no por ello tiene porque admirarle. Y justificó su respuesta:

Le respeto, pero no le admiro. No puede pisarle una noticia a los periodistas, ir a casa de Messi y no hacerle una sola pregunta que valga la pena.

