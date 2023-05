Revilla se despacha a gusto contra Sánchez en cualquier micrófono: De Susanna Griso a laSexta

Miguel Ángel Revilla está despachándose a gusto contra Pedro Sánchez.

El expresidente de Cantabria está aprovechando toda intervención en los medios para ir contra el presidente del Gobierno, a quien atribuye indirectamente su derrota en las urnas por haber menguado la imagen de la izquierda.

Durante su intervención en ‘Espejo Público’, Revilla aseguró que Sánchez sabe que tiene perdidas las elecciones generales las convoque ahora o en diciembre. En este sentido, atribuye el adelantamiento de los comicios a que el presidente del Gobierno busca así evitar el sufrimiento de que aquí diciembre.

También desveló que los socios de Gobierno están «echados al monte” y se encuentran “echando la culpa al PSOE de por qué han ido las cosas mal» en las elecciones del 28-M. De ahí que destacó que «ha sido un Gobierno en el que han estado en bronca permanente».

Añade además que, en la Cumbre Europea, se va a poner el dedo en la llaga a esta etapa de inestabilidad y se va a anunciar que va a haber restricciones en el dispendio que ha permitido afrontar la crisis con liquidez.

A Revilla le consta que en el PSOE se quejan mucho de que Sánchez es un hombre que toma las decisiones en un círculo muy reducido al que no llega casi nadie.

Finalmente, el expresidente autonómico admitió que Pedro Sánchez tiene virtudes pero grandes defectos como el hecho de ser muy personalista. También a él le ha llamado Feijóo pero no Sánchez, tal y como ha hecho público Emiliano García- Page recién reelegido presidente de Castilla- La Mancha. «A mí me preocupa cómo ha dejado el partido Sánchez porque es tierra quemada. La prepotencia no es buena, ni creerse un genio. Ha tenido de gurú al señor Tezanos que te da encuestas para desayunar feliz pero no son reales».

Un mensaje muy parecido al que lanzó desde el programa ‘Mas vale tarde’ de laSexta.

«Pedro -Sánchez- es una persona que tiene muchos méritos, pero también tiene bastantes defectos», opinó Revilla, que se pone en su piel y cree que él «jamás» habría adoptado una decisión de ese calado sin consultar a su comité ejecutivo.

Es más, Revilla afirma ver a un Sánchez «un poco cansado», atreviéndose con un pronóstico sobre su futuro: «Adelanto que dentro de muy poco le veamos en algún cargo de muchísimo relumbrón a nivel internacional». «Quedaros con estas cosas que digo, que luego acierto», bromea con Iñaki López y Cristina Pardo.