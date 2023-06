Frank Cuesta pone patas arriba ‘El Hormiguero’ con un glorioso revolcón a Pedro Sánchez y todos sus compinches

Sin medias tintas.

Frank Cuesta no es precisamente el adalid de lo políticamente correcto.

Más bien al contrario. Lo que tiene que decir lo suelta sin el mayor de los miramientos y él mismo es consciente de que sus palabras no dejan indiferente a nadie.

La noche del 31 de mayo de 2023, en ‘El Hormiguero’ (Antena 3), el herpetólogo se despachó a gusto contra el Gobierno Sánchez por alguna de sus leyes chapuceras como la del Bienestar Animal y por dejar, una vez más, tirados a los enfermos de ELA con unas promesas que nuevamente se quedan en el tintero.

Precisamente, el alegato más duro del aventurero se centró en ese último punto:

Se aprueban presupuestos para que las muñecas en vez de llevar bragas lleven calzoncillos. Se aprueban presupuestos para que un perro lleve sombrero por si le da el sol. Se aprueban presupuestos para que si te metes el dedo por el culo te den la estocada napolitana del año. Es una ley para que personas que no tiene la capacidad de hablar, de reír, de gritar, de ir quemar un puto contenedor para protestar te están pidiendo ayúdanos porque si no nos ayudas estamos condenados a la eutanasia.

Cuesta tildó al presidente del Gobierno socialcomunista y a la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030 como mentirosos de campeonato:

Los enfermos prefieren morir para no ver a la familia sufrir y cuando lo estás pidiendo y la señora Belarra , mentirosa, y el señor Sánchez, mentiroso pero como Pinocho, te dicen que ellos están pensando y ellos son los que todos los meses están diciéndote hasta 40 veces, están echando para atrás esa ley ¿por qué es? Porque no les da rédito político.

Para el invitado de Pablo Motos la no entrada en vigor de esta ley es algo que les va a perseguir de por vida a los miembros del Ejecutivo sanchista:

La no entrada en vigor de esta ley «es lo peor que se pueden llevar estos personajes: Pueden haber sacado cuatro huesos de un mausoleo, pueden haber hecho mil cosas y sentirse súper venga, venga, pero lo que han hecho de prometerles y reírse en su cara. Eso les va a perseguir toda la puta vida.

Cuesta tampoco se cortó a la hora de criticar la Ley de Bienestar Animal. Y es que alucinó con las impulsoras de la ley, las podemitas Lilith Verstrynge y Ione Belarra:

La ley de Bienestar Animal es una puta mierda, pero tiene cosas buenas. Si a mí me encargan hacer esta ley mañana, yo les digo que no la puedo hacer. Yo les digo, mirad, cogéis a la mayor asociación de veterinarios, de ganaderos, de agricultores, de guardas forestales, de criadores, de tiendas de animales, de consumidores y de gente que tiene animales en casa y te haces la ley. Tú no te coges a un escultor, a Pipi Calzaslargas y a la niña de la curva.