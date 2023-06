La esperpéntica entrevista de Xabier Fortes a Macarena Olona en TVE no se la tragan ni los tertulianos: «Ahora parece Teresa de Calcuta»

Es un meme andante.

Macarena Olona, desde su salida de VOX hace prácticamente un año, a finales de julio de 2022, no ha hecho otra cosa que ir dando tumbos.

Un día se levantaba con el firme propósito de no querer saber nada de la política y al otro amenazaba con formar un partido y presentarse a las elecciones.

Y este segundo ‘deseo’ es el que acaba de ver la luz con la presentación de su formación o plataforma política que lleva el nombre de Caminando Juntos.

Para darle lustre mediático al asunto, Olona se presentó en TVE, en el programa ‘La Noche en 24’, donde Xabier Fortes no tuvo que hacer nada especial a la hora de dejar retratada a su entrevistada.

La propia exdiputada y excandidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía se encargó de ponerse ella solita en evidencia con la sarta de incoherencias que soltó en el plató.

Olona, preguntada por la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio de 2023, soltó a bocajarro que le pareció una decisión «audaz».

Más adelante no dudó en pedir un referéndum para que los españoles puedan elegir entre monarquía y república, así como vender que su formación no está en sintonía con el ‘¡Que te vote Txapote!’

También dejó caer que había propuestas de Unidas Podemos que ella perfectamente podría asumir, así como toda una serie de ataques hacia el que fue su antiguo partido, VOX.

El discurso, más propio de una dirigente reconvertida con urgencia a la ‘religión’ socialcomunista no fue nada creíble para la mesa de tertulianos presentes en la entrevista.

El más claro fue David Jiménez, exdirector de El Mundo, que le soltó esta torpedo en toda la línea de flotación a Olona:

Me cuesta, cuando la escucho hablar, no pensar en esa Olona que, en mitad de la pandemia, acusaba al Gobierno de estar practicando la eutanasia a los ancianos. Me cuesta no pensar en esa Olona que se encaraba con una periodista en el Congreso por hacer su trabajo o esa otra Olona que en sede parlamentaria renegaba de la violencia machista. Ya sé que ha rectificado y estoy a favor de ello.