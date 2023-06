Antonio Naranjo pone a bailar a laSexta derribando la gran farsa de Yolanda Díaz

Sublime.

Antonio Naranjo desmontó en un santiamén el mito que hay montado en torno a la figura de Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno socialcomunista ha conseguido vender a determinados medios de comunicación la imagen de una política alejada de quien fue su patrocinador, Pablo Iglesias.

Sin embargo, tal y como el periodista de Alcalá de Henares (Madrid) explicó en ‘La Roca’ (laSexta), al final la dirigente de Sumar no es más que la viva estampa del fundador de Unidas Podemos, pero sin tanto grito. Pero que en el fondo, pese a las formas acarameladas y ñoñas de Díaz, al final rascas y es exactamente lo mismo:

No es que vaya a hacer yo, precisamente, una encendida defensa de Podemos, pero si yo fuese uno de los responsables de Podemos y las opciones fuesen morir de pie o vivir de rodillas, creo que me plantearía la primera porque es lo que le están proponiendo constantemente, en aras a la supuesta expansión de un partido burbuja, montado antes de ayer, y que ha fracasado de manera casi unánime y de forma estrepitosa en las elecciones del 28-M .

Naranjo consideró que es preocupante la deslealtad mostrada por Yolanda Díaz con la puñalada que le quiere propinar a quienes fueron sus impulsores:

Y con un punto de deslealtad que, yo al menos en lo humano, valoro. Si a mí alguien me ayuda, yo procuro no tener que apuñalarle nunca. Y Yolanda Díaz es deudora de Pablo Iglesias , es vicepresidenta por Pablo Iglesias y por Pedro Sánchez . Y me parece que si no ofrece algo decente, es normal que se resistan.

Para el tertuliano, Sumar no deja de ser un Podemos con retoques cosméticos, pero que el trasfondo es lo mismo:

Naranjo siguió desmontando la falsa leyenda montada en torno a la supuesta capacidad de diálogo y de integración que se vende de la figura de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo sanchista:

Siento no compartir ese entusiasmo por Yolanda Díaz. Al principio era de agradecer ver a alguien que no te insultara como hacía Pablo Iglesias, alguien que no te voceara, que no te regañara a todas horas. Pero creo que al final somos lo que hacemos, lo que decía el existencialismo. Y en el caso de Yolanda Díaz no hay más que ver quiénes son sus socios. Si quieres un producto distinto, tienes que tener unas políticas distintas, sino lo único que tienes es una operación de marketing.