Cristina Cifuentes zumba a José Luis Ábalos (PSOE) tirándole a la cara sus contradicciones más groseras

De traca.

José Luis Ábalos, quien fuera controvertido titular del Ministerio de Transportes y al que el ‘Delcygate‘ se llevó por delante, vuelve a la primera línea de la política al ir como líder del PSOE por Valencia para las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

El que también fuera secretario de Organización de la formación de Ferraz se vio en la obligación, durante su intervención en ‘Todo es Mentira’ (Cuatro), de defender la nueva ocurrencia de su ‘patrocinador’, es decir apoyar con uñas y dientes los seis debates cara a cara que Pedro Sánchez le ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo.

El problema para Ábalos es que tiene hemeroteca y, avispada como nadie, Cristina Cifuentes le recordó lo que dijo en 2019 cuando fue el entonces líder de la oposición, Pablo Casado (PP), quien propuso al inquilino de La Moncloa un ‘face to face’ de cara a esos comicios generales.

De hecho, el vídeo con las palabras del socialista se han viralizado en los últimos días:

Nadie mejor que Abalos para explicar que buscar muchos debates electorales «implican desesperación». pic.twitter.com/EuZHqMXEVW — 🆃🅸🆃🅾 🅱🅴🆁🅽🅸 (@Diablito_Cule__) June 6, 2023

La expresidenta de la Comunidad de Madrid le pintó la cara a Ábalos a base de bien:

A ver, yo entiendo que es difícil y tiene mérito el justificar que se diga una cosa y a continuación la contraria. Pero todos recordamos en el año 2019, no solamente tú, sino el propio Pedro Sánchez se negaba a hacer un debate cara a cara y ahora pide seis. ¡Hombre, de cero a seis, sin transición y solamente porque a él le interesa, eso no cuela!

El exministro quiso sacar la cara por su jefe, pero lo hizo de manera nerviosa, consciente de que le habían pillado con el carrito del helado:

¡Ah! ¿Y cuando lo hace el PP sí cuela?

Pero Cifuentes tenía bien armada la argumentación:

Pero es que el PP ni ha propuesto seis debates, ni ha alegado que es que se iba en contra del multipartidismo.

Ábalos siguió empecinado en cocerse en su propia salsa de contradicciones e incoherencias:

Es que no tiene nada que ver la situación política actual con la de entonces. Es que lo absurdo sería estar en política de un modo estático y lo que valía hace 20 años, que valga ahora.

La que fuera dirigente de la Puerta del Sol le volvió a refrescar la memoria al amnésico socialista.

Hace 20 años no. Fue hace solo unos poquitos años. O sea, que antes estabais a favor del multipartidismo y ahora queréis fomentar el bipartidismo, ¿esa es la cuestión?

El del PSOE, ya más perdido que el barco del arroz, siguió insistiendo machaconamente en el argumento de que la situación de hoy no es la misma que la de 2019. Y viendo que Ábalos no era capaz de salir de ese bucle, Risto Mejide optó por cambiar el foco del debate para que su colaborador no saliera más vapuleado de lo que ya lo estaba siendo.