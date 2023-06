Un politólogo socialista incendia TVE vaticinando el dantesco panorama que se le presenta a la izquierda el 23-J

Pinta mal el panorama para la izquierda en las próximas elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Luis Arroyo, politólogo socialista, esbozó en ‘La Noche en 24’ (Canal 24 Horas de TVE) lo que ahora mismo se presume al recuento de los votos si continúa la guerra civil abierta entre Unidas Podemos y Sumar.

Preguntado por Xabier Fortes sobre qué espera que pase en estos próximas días, Arroyo deslizó que lo sensato sería que ambas formaciones y sus confluencias se pusieran de acuerdo, pero también teme que acaben imponiéndose los egos de unos y otros y se acabe por tener un auténtico agujero electoral:

Quiero pensar que en las actuales condiciones, lo lógico y lo razonable es que se pusieran de acuerdo porque si no, como constatan muchos estudios, se va a perder mucho voto si no hay un único partido a la izquierda del PSOE , se llame Sumar, se llame Podemos, se llame Sumaremos o se llame Podríamos Sumar.

El politólogo confirmó que no es muy optimista respecto a ese acuerdo y teme que al final lo que busquen unos y otros, en especial los de Podemos, sea salvar únicamente los muebles, es decir atornillarse a un escaño:

Ahora, francamente yo no soy muy optimista por la tensión habitual a la que nos tienen sometidos las izquierdas con las exigencias y los vetos cruzados entre unos y otros. No quiero imaginar que Pablo Iglesias y los líderes de Podemos, en particular Ione Belarra, estén pensando que es mejor tener un partido de 4 o 5 diputados en el Congreso que perder unas elecciones y quedarnos sin nada. Espero que no sea eso lo que esté sucediendo, pero a veces uno piensa que eso es lo que está pasando.