Joaquín Prat estalla ante el último desprecio de Pedro Sánchez a la Guardia Civil: «Es una agencia de colocación»

El enfado es descomunal.

Dentro de la Guardia Civil existe un cabreo más que considerable después de conocerse la decisión de Pedro Sánchez de blindar el futuro laboral de su actual directora general, Mercedes González, para que, en caso de que las cosas vengan mal dadas el 23-J, tener asegurado un puesto de diputada.

La asociación mayoritaria Jucil criticó la chapuza de Sánchez y autorizada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska:

Es otra cosa más de Interior, que no se ha preocupado para nada de la Guardia Civil ya que no les importa parada nada. En estos cuatro años no se ha hecho más que debilitarla y desmantelarla. No se han dado los medios necesarios y hay déficit de agentes.