La impecable fotografía que Antonio Naranjo hace de Sumar pone a rabiar a Tania Sánchez

Mejor imposible.

Antonio Naranjo puso a rabiar a Tania Sánchez en ‘La Roca’ (laSexta) después de la impecable fotografía que hizo sobre Sumar.

Y es que el periodista de Alcalá de Henares (Madrid) dejó patente que por mucho barniz que se le quiera poner al partido de Yolanda Díaz, al final no deja de ser el mismo perro con distinto collar, es decir un remedo de Unidas Podemos donde además vuelven a coincidir los mismos nombres de antaño que se habían desperdigado por otras coaliciones.

El tertuliano comenzó con una comparación gloriosa. Y es que la guerra que ha habido estos días a cuenta de la integración de los podemitas en el partido de la ministra de Trabajo le recordó el revival de una conocida serie de televisión juvenil que tuvo sus momentos de gloria a finales del siglo XX y principios del XXI en Telecinco:

A mí esto me recuerda a la narrativa de una serie de los años 2000, ‘Al salir de clase‘, en la que un grupo de quinceañeros estaban todo el día regañando que si te ajunto, que si no te ajunto, por razones que para cualquier adulto resultarían ridículas. No he visto ni un solo argumento de nadie, de carácter político, de propuestas o de alternativas que explique lo que se limita a una guerra de supervivencia personal. En el caso de Irene Montero es muy evidente, más que en el de Sumar.

Para el comunicador, Sumar es lo mismo que Podemos, solo que con algún retoque estético:

Ahora bien, la contradicción es flagrante en todos. O sea, Sumar es básicamente Podemos 2.0, que son las mismas personas con nombre distinto, ahí están Ada Colau, Íñigo Errejón, los de Compromís y algún que otro partido folclórico. Un partido donde está Ada Colau no me parece una novedad, es el mismo perfume en un frasco distinto.

Cree que al final los intereses de unos y otros no son suficientes para apaciguar la guerra interna que se percibe:

Pero a lo que iba, hay una contradicción flagrante. A Sumar le interesa mucho Podemos, pero no le interesa nada su lideresa oficiosa que es Irene Montero. Y a la inversa, a Podemos le interesa mucho poder integrarse en Sumar, pero no a costa de perder personas que, más que dirigirlo, lo han estado privatizando. Porque Podemos se ha convertido en una sociedad limitada y unifamiliar, destinada básicamente a la supervivencia de sus líderes. Yo creo que esa combinación de dos intereses muy espurios no coloca a la formación en la antesala de una paz de verdad.

Naranjo llegó a esbozar un panorama en el que al final Podemos, pese al acuerdo, acabe concurriendo en solitario a las elecciones del 23 de julio de 2023:

Lo que presagio es que vamos a ver en los próximos días como Podemos se revuelve, incluso por dignidad. No tiene sentido que firmes un acuerdo y al día siguiente lo pongas a escurrir, salvo que esto esté preparado para que, en el último momento, Podemos rompa con sumar y vayan a elecciones por separado. Si no esto no tiene sentido.

Tania Sánchez, que intentó cortar en varias ocasiones la exposición de Naranjo, acabó por soltar un exabrupto: