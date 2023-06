Cristina Pardo hace una pertinente pregunta sobre VOX y Bildu que deja titubeando a Margarita Robles

¡Vaya zasca en todos los morros!

Andan estos días los miembros del PSOE y del Gobierno Sánchez bastante escocidos por el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y VOX para que Carlos Mazón pueda gobernar en la Comunidad Valenciana y desalojar del poder a Ximo Puig y al resto de ramificaciones populistas del llamado Pacto del Botánico.

En la tarde del 14 de junio de 2023, en el programa ‘Más Vale Tarde’ (laSexta), era entrevistada Margarita Robles, a la sazón ministra de Defensa, que vino a colocar su mensaje de que la formación de Alberto Núñez Feijóo había asomado la patita y dejado claras cuáles eran sus auténticas intenciones postelectorales después del entendimiento mostrado con la fuerza liderada por Santiago Abascal.

La socialista volvió a manosear el famoso argumento de que en 2019, con el PSOE en el poder, hubo que repetir las elecciones porque no daban los números, salvo que se quisiera pactar con Podemos, independentistas y demás morralla, algo que, por otra parte, se acabó haciendo tras el 10 de noviembre de ese mismo año. Y lo más desopilante es que Robles ahora bendice el pacto:

La reflexión de Robles fue un caramelo para Pardo:

La entrevistada comenzó a ponerse nerviosa:

Fíjense ustedes que yo en ningún momento he hablado en ningún momento de si me parece bien o me parece mal. Lo que me parece mal es que no se quiera explicar el porqué. Porque cuando se nos han estado dando lecciones o se nos dice que no puede haber debates, yo no hago ninguna valoración, pero sí digo que la voluntad del Partido Popular va a ser la de gobernar con VOX. Esa es una constatación objetiva que está ahí y a partir de ahí serán los ciudadanos quienes lo tendrán que decidir.