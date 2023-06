Marta Flich, la elegida sorpresa por Mediaset para recuperar la marca ‘GH’ huyendo del escándalo

Marta Flich asumirá próximamente el reto más importante de su carrera en televisión: se pondrá al frente de la nueva edición de Gran Hermano VIP que ya prepara su regreso a Telecinco en otoño. Producida en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), la nueva edición del reality abrirá de nuevo las puertas de la emblemática casa de Guadalix de la Sierra para acoger la convivencia de un grupo de participantes famosos con un gran objetivo: sorprender, manteniendo la esencia del formato, tanto a sus protagonistas como a los espectadores con giros en su dinámica y novedades en su mecánica.

La nueva edición de GH VIP supondrá el regreso del formato que cambió la historia de la televisión en plena transición hacia el siglo XXI y que trajo consigo el nacimiento de todo un género, el del reality show, que ha derivado en innumerables versiones y adaptaciones internacionales.

La marca GH vuelve a Mediaset después de más de tres años lejos de las pantallas. La última edición de anónimos, capitaneada por Jorge Javier Vázquez, no funcionó en audiencia y se vio afectada, de rebote, por el Caso Carlota Prado. Este asunto de abuso sexual estalló mientras se emitía la última edición con famosos a finales de 2019. El tema no afectó a las audiencias que brindaron un gran éxito más a la cadena de Fuencarral. Sin embargo, hasta que el asunto llegara a los tribunales decidieron dejar en stand by la marca que desde el año 2000 ha estado vinculada a Mediaset.

El formato de convivencia en su versión con celebridades volverá el próximo otoño en un momento de cambios sustanciales para la cadena con el paso de Ana Rosa Quintana a las tardes tras la desaparición de Sálvame después de 14 años siendo el buque insignia de la cadena. Además, los últimos estrenos de la empresa no han funcionado especialmente con la salvedad del culebrón vespertino Mía es la venganza.

Durante años la versión con famosos de Gran Hermano tuvo al frente a Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, ahora la cadena apuesta por Marta Flich, hasta ahora vinculada a espacios de infortament como Todo es mentira. Hace tan sólo unos días el presentador de Badalona anunció vía redes sociales su retirada temporal de los medios de comunicación por lo que no estará el próximo día 23 de junio en la despedida de Sálvame, el programa que ha capitaneado con éxito en los últimos 14 años.