Pablo Motos y su tropa de ‘El Hormiguero’ despellejan al adulador sanchista de Bildu: «Lo tenía meditado»

No tiene propósito de enmienda.

Y es que por mucho perdón que quiera esgrimir ante la opinión pública, lo cierto es que a Francisco Martín no le cree ni su médico de cabecera.

El delegado del Gobierno en Madrid la lió parda en un desayuno informativo al decir que EH Bildu había hecho por España y por los españoles que los patrioteros de pulsera.

Pero si lo de ese acto público, buscando una tabla de salvación, pudo deberse a un error por los nervios de estar delante de un selecto auditorio, lo que ya no tiene un pase es el hecho de que tenga la oportunidad de rectificar y salga a hacer un discurso contra PP y VOX.

En ‘El Hormiguero’ (Antena 3) tuvieron claro que, aparte de ser un político bastante limitado, llevó el discurso aprendido desde casa.

Dicho en plata, que lo que soltó por su boca venía perfectamente masticado, es decir que lo había meditado sobradamente.

Para Pablo Motos, lo alucinante de todo es que el ‘esbirro’ de Pedro Sánchez quisiese solventar toda la polémica con una lacónica y artificial disculpa:

Juan del Val añadió que no le pareció sincero el perdón del delegado del Gobierno en Madrid, amén de que había ido con el discurso perfectamente estructurado y que lo que dijo lo dijo de forma premeditada:

Yo no soy un experto en la gestualidad, pero viendo las declaraciones a mí me parece que este señor ha tardado un poco en decir el discurso, como que parece que ‘no sé lo que voy a decir’. Vamos, lo ha hecho perfectamente meditado. Este discurso, por un lado, tiene mucho que ver con el blanqueamiento a Bildu, que además ya se pasan de frenada al decir que ha hecho más por los españoles y eso es una barbaridad. Y luego ya está el tema del perdón. Esto es algo que siempre sucede, te exigen un perdón que es algo que reconforta mucho al otro. Y a mí me parece que el perdón solo vale si es sincero.