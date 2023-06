Abascal aprovecha la entrevista con Ana Rosa para vapulear a ‘El País’

Santiago Abascal aprovechó su entrevista con Ana Rosa Quintana para poner de vuelta y media a ‘El País’.

Durante el ‘Programa de Ana Rosa’ de este 19 de junio, el líder de VOX ahondaba en sus propuestas electorales de cara a las próximas generales del 23 de julio, cuando la presentadora de Telecinco citó una información publicada por el diario de izquierdas.

«Hoy ‘El País’ tenía en su portada un artículo que hablaba de las listas de VOX y, de alguna manera, hablaba de un giro de VOX hacia posiciones más extremistas y, de alguna manera, casi casi purga hacia otras posiciones más suaves. ¿Quién está ganando dentro de VOX?», preguntó Ana Rosa.

Una oportunidad que no dejó pasar Abascal para sacudir con fuerza al diario de izquierdas.

«La pregunta es, ¿quién está mintiendo dentro de ‘El País’? Yo digo que todos», lanzó Abascal. Sin embargo, no se quedó ahí y avanzó: «‘El País’ es un medio de comunicación que en las editoriales ha dicho que habría que establecer un cordón sanitario contra VOX, que lleva mintiendo sobre VOX de manera sistemática».

Incluso, el líder de VOX dio algunos detalles de su tensa relación con el periódico: «Nos ha llegado a acusar de promover una limpieza étnica en Ceuta. ‘El País’ no es un medio de comunicación, sino un órgano de propaganda de la izquierda y, por lo tanto, no voy a considerar las noticias falsas de ‘El País'».

Finalmente, Abascal matizó que el artículo de ‘El País’ titulado ‘El partido de Abascal purga en las listas al sector menos ultra’ es “mentira de la A a la Z».

«El artículo de ‘El País’ en esta línea que me estás diciendo es una completa invención. Lo cual no es verdad», recalcó el político.

La campaña de Sánchez

Abascal le sacó una sonrisa a Alfonso Rojo con su análisis de la última jugada de Pedro Sánchez en la campaña electoral.

Durante su entrevista con el director de Periodista Digital, el líder de VOX bromeó sobre la ausencia en los últimos días del presidente del Gobierno: “Tendría que pensarlo, porque no le he echado de menos. No me había dado cuenta hasta que me lo has preguntado”.

Ante la curiosa desaparición del líder del PSOE en medios públicos y afines a la izquierda, Abascal solo encuentra una explicación: “Está tramando algo malo, eso seguro”. Una ocurrencia que hizo reír a Rojo.

Si bien adelantó que habrá debates de cara a las elecciones generales, aprovechó para dar un ‘zasca’ a Sánchez por su planteamiento de realizar seis ‘cara a cara’ con Alberto Núñez Feijóo e ignorando al resto de los partidos.

“Yo espero que haya debates con todos los aspirantes porque eso es lo que responde a la realidad plural del parlamento y lo que actualmente votan los españoles. El bipartidismo es una cosa del pasado, aunque hay algún nostálgico de ello”, dejó caer.