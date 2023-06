Arde laSexta con la salvajada de Tania Sánchez sobre VOX y la impecable bronca de Antonio Naranjo

Una salvajada que no quedó impune.

Tania Sánchez, como representante caviar de la progresía y de la extrema izquierda, está que arde con los acuerdos postelectorales entre el PP y VOX porque, entre otras razones, han teñido de azul gran parte del mapa autonómico y municipal de España.

La expodemita de filiación, que no de ideología, quiso presentar en ‘La Roca’ (laSexta) como un argumento definitivo para encharcar y desprestigiar a la formación de Alberto Núñez Feijóo que ésta pacta con un partido que, según la tertuliana, prefiere educar a sus hijos en cómo poder violar a sus novias.

Antonio Naranjo, presente en la mesa, no pudo contenerse y saltó a la yugular de Tania Sánchez ante la burrada que estaba soltando en directo.

Y es que la política, metamorfoseada en tertuliana, se refirió a VOX en estos términos para echarlo posteriormente en cara del Partido Popular:

Es un partido que prefiere que los niños, en lugar de jugar a mamás y a mamás, que es algo que les ofende, prefieren jugar a maltratar a sus novias y a violarlas y eso es con lo que está pactando y va a pactar (Alberto Núñez Feijóo) porque si no no será presidente.

Naranjo no se pudo contener ante el festival de burradas de Tania Sánchez:

La política, sorprendida, repreguntó con sorna:

Y se llevó la lógica y pertinente aclaración por parte del periodista de Alcalá de Henares (Madrid):

Naranjo, después de algunos intentos de interrupción por parte de la tertuliana, prosiguió su exposición y escarmiento contra Tania Sánchez:

Es absurdo negar la violencia machista. Claro que existe una violencia machista específica contra la mujer por ser mujer y claro que me parece bochornosa la respuesta ideológica y política que le da un Gobierno más empeñado en amortizar esa causa que en solventarla.

Solamente le preocupan los acuerdos entre el PP y VOX a la gente que nunca votará a ambos partidos y les preocupa a otros con alianzas más lamentables que no les preocupan. Si a este país le preocupa tanto la ultraderecha, ¿por qué no hace el PSOE lo mismo que ha hecho el PP en Barcelona, Vitoria o en Durango evitando que gobiernen otros partidos y dejando que gobierne el PSOE. Porque esto de decir que me preocupa mucho la ultraderecha, pero yo no voy a ayudarte en nada, ¿sabéis a lo que equivale? Negar la posibilidad de alternativa democrática en España. A que solo puede gobernar la izquierda.