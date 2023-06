Un tertuliano de Fortes (TVE) desbarata el endeble argumento de Mónica García para justificar su derrota a manos de Ayuso

A llorar a la llorería.

Mónica García, líder de Más Madrid y jefa de la oposición en la Asamblea de Madrid, confundió el 22 de junio de 2023 el plató de ‘La Noche en 24’ (Canal 24 Horas de TVE) con poco menos que un espacio en el que hacer de perfecta plañidera.

Y es que tanto ‘chupito’ tomado en el mediodía durante la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid se le subió a la cabeza y el resultado no podía ser otro que el de una ‘resaca’ colosal, políticamente hablando.

En el tiempo de tertulia, la autoproclamada ‘médico y madre’ quiso justificar su fracaso asegurando que los electores madrileños no han superado ciertos miedos y prefieren seguir votando a la derecha:

Y ojo al análisis postelectoral porque, de milagro, le faltó decir que el bloque de centroderecha casi que había perdido las elecciones del 28-M:

David Jiménez, en su turno de pregunta, no compartió el argumento de Mónica García y echó de menos una autocrítica más severa por parte de la portavoz de Más Madrid:

Me da la impresión de que esa autocrítica es un poco condescendiente hacia los electores, que se han entregado a la propaganda, que no hemos conseguido romper con todos esos bulos y esas mentiras y, sin embargo, lo que no se ve es una autocrítica respecto a sus propuestas. Es difícil de pensar que una población educada como es la de Madrid, simplemente la razón del fracaso de la izquierda se base en eso y que no haya también razones sobre una falta de atractivo a las propuestas que se están haciendo desde la izquierda y me gustaría saber si hay alguna crítica en ese apartado.