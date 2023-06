Ábalos se pone ‘farruco’ contra María Guardiola y Esperanza Aguirre le aprieta las tuercas en directo

Esperanza Aguirre le apretó las tuercas a José Luis Ábalos.

Durante el debate del programa ‘Todo es Mentira’ del 26 de junio, el exministro de Pedro Sánchez acusó María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura, de traicionar a sus valores después de que la ‘popular’ mandó una carta donde tildó de “imprescindible” el “diálogo y el acuerdo” con VOX en la comunidad autónoma.

Todo comenzó cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid explicó que el giro en la postura de Guardiola responde a un cambio de opinión y rechazó que detrás estén las presiones ejercidas desde Génova. Lo que aprovechó para trolear a Pedro Sánchez: “Si el presidente del Gobierno dice que el puede cambiar de opinión con respecto a los pactos con EH Bildu o los independentistas… pues ella cambió también de opinión sobre VOX”.

Una broma que no gustó a Ábalos. El exministro de Transportes atacó a Guardiola, quien considera que no solo cambió de opinión, sino que traicionó a sus valores “por acceder a gobernar con machistas y xenófobos”. Unas acusaciones que no dejó pasar Aguirre.

La ‘popular’ no dudó en tirar de hemeroteca para apretarle las tuercas al socialista: “Pues el presidente decía que no podría dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno y hasta le hizo su vicepresidente segundo”.

Para intentar esquivar el golpe, Ábalos escurrió el bulto asegurando que “quitarte el sueño no es una cuestión de valores, hay muchas cosas que te pueden quitar el sueño”, pero sin poder desarmar los argumentos de Aguirre.

¡Que te vote Txapote!

Posteriormente, Marta Flich mostró su rechazo a las palabras de Pedro Sánchez durante su entrevista con Jordi Évole en laSexta, donde aseguró que no le habían invitado desde otros programas de televisión.

Mientras invitaban al presidente del Gobierno entre bromas, hasta indicaron que: “hasta te sentamos lejos a Esperanza para evitar que te diga eso de….”, lo que aprovechó Aguirre para completar con un rotundo: “¡Que te vote Txapote!”.