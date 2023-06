Una apoteósica Ana Rosa Quintana desmonta todas las trolas de Pedro Sánchez con Jordi Évole

Sin medias tintas.

Ana Rosa Quintana no esperó ni 12 horas para darle cumplida respuesta al presidente del Gobierno por su nuevo ataque en el programa de Jordi Évole contra los medios de comunicación que no le bailan el agua.

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa‘ fue especialmente dura con Pedro Sánchez por acusar a los demás de prácticas trumpistas cuando, paradójicamente, es él quien primero apuesta por ellas señalando a los periodistas que no son de su cuerda o, directamente, negándoles el pan y la sal de una entrevista que ha sido solicitada en infinidad de ocasiones y que él prefiere, por contra, dársela a los mismos medios de siempre.

La periodista de la primera cadena de Mediaset no se reservó munición:

Hace siete años usted desveló en ‘ Salvados ‘ que había recibido presiones de esa misma burbuja para no formar un Gobierno progresista con Podemos . Ganó las elecciones y formó un Gobierno con Podemos después de decir que le quitaría el sueño hacerlo. Ayer también insistió en que no mintió respecto a los pactos con Bildu , que solo cambió de opinión y volvió a disparar munición contra los medios señalando que ‘tengo que estar en todos los programas para pinchar esa burbuja de mentiras, de manipulaciones y maldades’. Incluso valora venir a este programa para pinchar la burbuja.

Ana Rosa Quintana estalló ante la acusación vertida por Pedro Sánchez de que determinados medios y periodistas se dedican a insultarle:

Évole le preguntó, ‘¿algo habrá hecho mal, no?’ y usted respondió que es que la derecha mediática le insulta. Eso sí que es un insulto. La crítica no es un insulto. No sé si usted tiene capacidad de autocrítica, pero aquí no se insulta a nadie y menos a nuestro presidente.