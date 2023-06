Broncazo descomunal de Antonio Naranjo a Ramón Espinar por ningunear los vetos mediáticos de Pedro Sánchez

Vivir para ver.

Ramón Espinar, podemita de espíritu, asumió como normal el hecho de que Pedro Sánchez haya estado tanto tiempo sin conceder entrevistas a determinados medios de comunicación y asumió también la tesis presidencial de que el único fallo fue no darse cuenta de que esa estrategia contribuyó a crear de él una imagen perjudicial para sus intereses.

Al otro lado de la mesa de ‘La Roca’ (laSexta), Antonio Naranjo, estupefacto, alucinó con las reflexiones del contertulio populista y le saltó a la yugular.

A partir de ahí, tres minutos que fueron auténtico oro en la despedida del programa de Nuria Roca en la presente temporada.

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid) comenzó a exponer su argumentación:

Para Ramón Espinar, el discurso de Naranjo hacía aguas por la entrevista concedida a Carlos Alsina (Onda Cero):

Naranjo no estuvo para nada de acuerdo:

Ha dado una en cinco años, pero estaría muy bien que Pedro Sánchez no fuera un demócrata a tiempo parcial, un fijo discontinuo, que entendiera que la libertad de expresión y de información se practica siempre. Yo soy diana de los medios de comunicación por no dar ruedas de prensa…..

Espinar, que estaba como la orquesta moscardón, interrumpiendo el discurso de su compañero de programa, acabó recibiendo la reprimenda de Naranjo:

Ramón, es que tú puedes discutir las opiniones, pero no los hechos. He dicho que sus valores democráticos los ha de mantener y defender siempre.

El podemita, a falta de argumentos, salió en tromba a dar coces:

Con toda cordialidad, como te diría fuera, ¿con quién has empatado tú para decir que el presidente del Gobierno no es demócrata? No le puedes llamar demócrata a tiempo parcial. Es un señor que ha ganado una moción de censura, unas elecciones y al que hemos elegido los españoles. Por cierto, no con mi voto, pero tened un respeto porque si dentro de unos meses es presidente Feijóo no toleraréis que se hable de él como lo hacéis de Sánchez.