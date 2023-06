El cuento chino de Sánchez al sumiso Évole para intentar justificar su censura a Vallés, Ana Rosa y Herrera

Era más que previsible.

Pedro Sánchez tuvo una plácida entrevista en ‘Lo de Évole’ (laSexta) la noche del 25 de junio de 2023.

El periodista de Atresmedia jugó ese papel de trampantojo que tanto se estilaba en esos agentes dobles de los tiempos de la Guerra Fría, hacer ver que iba de entrevistador duro, pero al final asumir gran parte del mensaje del presidente del Gobierno socialcomunista.

Especialmente fue tremebundo el pasaje cuando el que fuera antaño ‘El Follonero‘ le cuestionó por el hecho de no haber dado en toda la legislatura ni una sola entrevista a medios como el ABC, La Razón y El Mundo o a periodistas como Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera y Vicente Vallés.

Parecía que Évole se quería poner de parte de esos compañeros periodistas, pero en realidad lo que buscaba es que al final Pedro Sánchez soltase toda la bilis posible sobre los mismos.

El instante se vivió así, con el presentador haciendo ver a la audiencia su presunta preocupación por el hecho de que el jefe del Ejecutivo ejerciera esa censura sobre determinadas empresas periodísticas:

Pedro Sánchez, en vez de poner un rictus grave, directamente se rió y demostró que lo había hecho con toda la mala intención:

Évolé ratificó el dato y siguió con el inventario de las mordazas de su invitado:

Sánchez volvió a contestar con bastante burla:

El responsable de ‘Lo de Évole’, haciéndose ‘la rubia’, le preguntó a Sánchez por qué parecía haberse olvidado de una parte de los electores:

Y atención a la respuesta del inquilino de La Moncloa:

Évole repreguntó las razones de ese abandono y la respuesta de Sánchez, digna de pasar al mármol:

Porque no he parado de trabajar.

El presentador le recordó que sí había acudido a medios como la SER o laSexta, a lo que el líder del PSOE contraargumentó con lo de siempre, la pandemia, la guerra….y de milagro no sacó el comodín de el volcán de La Palma:

Yo no he tenido cuatro años normales. Yo no he parado de trabajar, he tenido que enfrentarme a una pandemia, he tenido que enfrentarme a las consecuencias económicas y sociales de una guerra y sacar adelante 200 leyes.