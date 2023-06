Antonio Naranjo ata en corto a una exacerbada Verónica Fumanal por su moralina feminista

Se venían curvas en ‘Todo es Mentira’ (Cuatro).

El programa del 27 de junio de 2023, comandado en esta ocasión por Marta Flich, no iba a dejar pasar la ocasión de tratar la polémica de la cantante y activista Rocío Saiz, que fue detenida el fin de semana anterior, el del 23-25 de junio, por haberse quitado la camiseta y exhibir sus pechos como forma de defender los derechos LGTBI.

Y ya no era tanto la cuestión de si el agente de la Policía Local de Murcia actuó o no conforme a la ley, sino porque la artista aprovechó para arremeter contra Antonio Naranjo en redes sociales después de que este acusara a Rocío Saiz de montar un circo en otro programa de la casa, ‘En boca de todos‘.

Dice esta señora que yo la he insultado. Eso es MENTIRA. He dicho que tiene todo el derecho a protestar como estime. Y a denunciar lo que quiera. Y yo a decir que no hace falta montar un circo y llamar «fascistas» a medios y periodistas. Es mi opinión. Y la de mucha gente. https://t.co/rnR6UunlgX — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) June 26, 2023

Y ya no pierdo el tiempo más. Si usted quiere promocionarse, búsquese la vida. Si necesita ayuda en una denuncia seria, cuente conmigo. Pero sin circos. Yo soy muy mayor para saltar ya a una pista. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) June 26, 2023

Así que el programa se dedicó a ahondar en la cuestión e intentar vender la imagen de un Antonio Naranjo rancio, cavernario y militante del machismo más absoluto.

Pero fueron todos pinchando en hueso, en especial una Verónica Fumanal a la que, amén de tener que hacer un curso urgente de capacidad compresiva, pareció molestarle que el periodista de Alcalá de Henares entienda y defienda los derechos del colectivo LGTBI:

Ya lo que me faltaba por escuchar en una mesa es que Antonio Naranjo se proclamara el portavoz feminista de este país porque cuando ha habido que deslegitimar o que poner en cuestión todo el relato del movimiento feminista siempre el señor Naranjo, aunque revestido de buenas palabras y siempre hablando de tolerancia y de igualdad, lo ha hecho. Y que ahora se quiera convertir en el portavoz del colectivo transexual y LGTBI ya es el colmo de los colmos. Y esta es la intolerancia de la que hablamos, que hay personas que se erigen en la voz de la sensatez, del sentido común y nos prohíben a las otras personas que defendamos nuestras causas como consideremos.

Antonio Naranjo cortó a Fumanal ante tamaña sarta de barbaridades:

¡Madre mía! ¿Pero qué estás diciendo, Verónica? ¡Por favor!

La colaboradora se puso hecha un basilisco y perdió por completo las formas:

Antonio, no te he interrumpido. La primera muestra de la tolerancia es callarte cuando hablan los demás y escuchar un poquito y no insultar.

El periodista no se arrugó:

¿Sabes lo que pasa? Que estoy cansado de personas que responden a lo que te hubiera gustado que dijera y no a lo que he dicho. La única persona que se está presentando como portavoz eres tú. Yo soy portavoz de mí mismo, hablo por mí mismo, muy claro y dando detalles. Si a mí se me faltan el respeto….

Fumanal siguió con su cháchara y Antonio Naranjo, con más paciencia que el Santo Job, acabó rematando posteriormente: