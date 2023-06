Santiago Abascal zarandea a Silvia Intxaurrondo (TVE) por lanzar una grave acusación contra VOX: «¡No se lo voy a admitir!»

Se ha llevado un zasca en todos los morros.

Santiago Abascal fue entrevistado este 28 de junio de 2023 en ‘La Hora de La 1’ (TVE) y en cuanto Marc Sala y Silvia Intxaurrondo pudieron meter su dosis de sectarismo para intentar acorralar al líder de VOX no dudaron en hacerlo.

El problema es que el político vasco, bastante baqueteado en este tipo de encerronas mediáticas, puso en su sitio a la copresentadora cuando empezó a incordiar con el Convenio de Estambul y la violencia de género y a insinuar que VOX estaba en las Antípodas:

Señor Abascal, le preguntaba por el Convenio de Estambul, que es parte de nuestra legislación.

El presidente de la tercera fuerza en España fue bastante explícito:

Ya le he dicho que no conozco que Convenio de Estambul. Está usted en una cuestión puramente terminológica. Usted ha dicho que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Usted ha introducido la cuestión del género y nosotros no estamos de acuerdo con esa cuestión del género. Nosotros, se lo acabo de decir, queremos la prisión permanente revisable para los criminales sexuales.

Somos el único partido que lo pide. Es más, los partidos del Gobierno lo que han hecho es excarcelarlos con la ley del solo sí es sí y por lo tanto no voy a admitir de ninguna manera que usted diga que VOX está a favor de la discriminación de las mujeres o a favor de la violencia contra las mujeres. Yo no sé si usted tiene hijas y no voy a aceptar que de ninguna manera ustedes nos demonicen y digan que de cualquier forma nosotros estamos a favor de la violencia contra las mujeres.

La presentadora trató de recular ante el repaso que le estaba pegando el presidente de VOX:

No es lo que he dicho, solo le he preguntado si usted pretende salir de ese convenio que es lo que otros gobernantes han hecho.

Santiago Abascal fue contundente: