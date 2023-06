Pablo Motos sirve en bandeja de plata el aplaudido zasca de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez

Suelto y muy convincente.

Alberto Núñez Feijóo protagonizó en ‘El Hormiguero’ (Antena 3) una entrevista que dejó ver a un futuro presidente del Gobierno de España con las ideas claras y siendo consciente de que va a tener mucho tajo en cuanto llegue a La Moncloa.

Precisamente, sobre el actual mandatario, el socialcomunista Pedro Sánchez, le preguntó Pablo Motos al líder del Partido Popular.

El showman valenciano quiso conocer de primera mano qué entendía su entrevistado por sanchismo:

Para Feijóo la cuestión fue un auténtico bombón, un zasca servido en bandeja de plata que no iba en modo alguno a desaprovechar:

Sobre el adelanto electoral decretado por Pedro Sánchez y obligar a gran parte de los españoles a tener que condicionar sus vacaciones para poder votar el 23 de julio de 2023, el presidente de la formación de Génova 13 fue contundente en ese aspecto:

Y de paso aprovechó para recordarle a Sánchez, que acusó a Feijóo de haber celebrado elecciones gallegas en julio de 2020, algo claro y evidente:

Ayer escuché una cosa que decía el presidente Sánchez y que creo que no es justa, decir que también el País Vasco y nosotros (Galicia) hicimos las elecciones en un mes de julio. Nosotros habíamos convocado las elecciones en el mes de febrero de 2020, las íbamos a celebrar en el mes de abril y en marzo aparece la pandemia. Por tanto no es justo que yo diga que he hecho las elecciones en julio. Esas elecciones en Galicia y en el País Vasco eran en el mes de abril. Lo que ocurre es que vino una pandemia, hablamos con el comité clínico, epidemiólogos, urgenciólogos, microbiólogos, porque nosotros sí teníamos un comité clínico con nombres y apellidos y número de colegiado y nos dijo que en cuanto llegase el verano iba a bajar el porcentaje de infección y lo mejor era hacerlo en un período ventana que era en julio.

Hablé con el lehendakari y decidimos hacerlas en julio porque teníamos unos Parlamentos disueltos desde febrero, porque teníamos que hacer las elecciones en abril y como no pudimos las hicimos en julio. En el norte de España, en Galicia y en el País Vasco. Ahora lleve usted esto a Córdoba, a Sevilla o a Alicante. Me preocupa, claro, la participación. Los españoles no se merecían esta fecha y además en el Parlamento de Andalucía hay una ley aprobada en tiempos del PSOE que prohíbe hacer elecciones autonómicas en julio y agosto. Pero bueno, el Gobierno de España ha tomado la decisión no de hacerlas en la primera quincena de julio, no, en la segunda. No parece que esté buscando la participación electoral.