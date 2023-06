Zapatero arremete en directo contra Alsina en ‘Espejo Público’ y Griso es incapaz de defender a su compañero

¡Qué ocasión desperdiciada!

Susanna Griso lleva dos jornadas ‘gloriosas’.

Primero con su desprecio a una reportera en pleno directo.

Y este 30 de junio de 2023 permitiendo un ataque a un compañero del grupo Atresmedia, Carlos Alsina, director de ‘Más de Uno’ (Onda Cero).

La presentadora de ‘Espejo Público’ (Antena 3) tenía como entrevistado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El socialista, que se vino arriba desde su presencia en el programa ‘Herrera en COPE‘, quiso hacer una encendida defensa de Pedro Sánchez y poner de vuelta y media a quienes critican sus llamados «cambios de opinión».

Así se fue el momento en el que un Zapatero cada vez más indignado acabó por meterle de lleno a Alsina:

Hay que ser humilde hasta parecerse a las piedras y defender la verdad y tus ideas con pasión y orgullo, ¿Felipe González mintió con la OTAN? No, cambio de opinión. ¿El presidente Sánchez cambió de opinión con los indultos? Sí. ¿Aznar cambió de opinión con lo que dijo de los catalanes? Sí. ¿Rajoy mintió o cambió de opinión cuando dijo que iba a bajar los impuestos y luego los subió? ¿Por qué iba a tener un presidente del Gobierno interés en mentir? A mí lo que de verdad me produce coraje cívico es ver como a este presidente, que ha tenido un desempeño económico, social y una legislatura tan difícil se le ha acusado como a ningún otro de mentir en vano. No recuerdo que un presidente del Gobierno vaya a una entrevista y se le pregunte ‘¿por qué nos ha mentido tanto?’. Es un reproche alto.