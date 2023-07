Ana Rosa frena en seco la tourné de Sánchez con un apabullante repaso

La tourné de Pedro Sánchez llegó a su final.

El presidente del Gobierno quedó retratado en la dura entrevista de Ana Rosa Quintana del 4 de julio. A pesar de que el líder del PSOE había vivido momentos de tensión en sus encuentros con Carlos Alsina y Pablo Motos, la periodista de Telecinco acabó con todas las mentiras y excusas de Sánchez con un apabullante repaso.

Lejos de los masajes que le dieron al presidente del Gobierno el Gran Wyoming, Jordi Évole, El País o la Cadena SER, Ana Rosa Quintana empezó con fuerza desde el primer instante.

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) tenía claro que después de cuatro años de veto por parte del presidente del Gobierno socialcomunista no era el momento para ponerse de alfombra y darle las gracias a Pedro Sánchez por acudir ahora a su plató.

De hecho, antes de comenzar la entrevista, la periodista recordó esa mordaza que el mandatario socialcomunista le impuso a su programa:

Yo soy rubia y usted tiene muchas más canas.

Nada más comenzar la entrevista, la comunicadora de Mediaset fue directa a la yugular desde la primera pregunta:

¿Por qué le molesta lo del sanchismo?

El inquilino de La Moncloa mostró su malestar por todas las opiniones vertidas en el programa de Ana Rosa Quintana y esta le dio la contestación esperada:

Usted ha tenido a disposición este plató. Le voy a entregar a alguien de su equipo todos los editoriales sobre usted para ver si algún insulto en ellos.

Pedro Sánchez, muy nervioso, volvió a esgrimir la matraca de que él no había mentido, sino que había cambiado de opinión en cuanto Ana Rosa Quintana le recordó los acuerdos alcanzados con Unidas Podemos, con EH Bildu y con los golpistas catalanes pese a todo lo que él había dicho en la campaña electoral del 10 de noviembre de 2023.

El dirigente del partido de la calle Ferraz volvió a insistir en la teoría de la burbuja:

Hay una burbuja que han ido hinchando la derecha y algunos medios, con mentiras y maldades, que se llama sanchismo. Una burbuja mediante la que se ha dicho que soy un obseso del Falcon, un mentiroso o un golpista por precisamente esos acuerdos con los proetarras o ERC. Yo he cambiado de opinión, sí, pero no he mentido.

«Película tenebrosa»

Ana Rosa Quintana también le sacó a colación a Pedro Sánchez cuestiones como la del solo sí es sí o la famosa frase de que se estaba viviendo una «película tenebrosa» con PP y VOX para recordarle como su socio de investidura, EH Bildu, le coló de rondón a 44 terroristas en las listas electorales de los comicios del 28 de mayo de 2023.

El presidente del Gobierno, en su línea, insistió en que él no había tenido ningún tipo de acuerdo con el partido proetarra y mucho menos que hubiese tenido influencia alguna en su Gobierno.

Y como el niño que se enrabieta cuando le cogen con el carrito del helado, Sánchez se remontó a dos décadas atrás:

Yo respeto su opinión y afortunadamente son libres porque estamos en un país democrático, pero una cosa son opiniones y otras hechos. Una cosa es mentir como decir que sabiendo que estaba ETA detrás del 11M y que había que invadir un país como Irak porque tenía armas de destrucción masiva

Ana Rosa, cuando escuchó a Sánchez decir que el 23-J «solo hay dos opciones, o un Gobierno progresista, o uno ultraderechista», le espetó bien claro:

Ahora usted no suma, ni siquiera le alcanza con Sumar, según las encuestas.

Marruecos

Pedro Sánchez, preguntado por su cambio de postura sobre el Sahara y Marruecos, quiso ponerse como víctima al decir que medios conservadores y de la ultraderecha le habían acusado de que todo era porque su mujer, Begoña Gómez, estaba metida en una red de narcotráfico

Ana Rosa fue tajante:

Pero supongo que usted lo habrá denunciado. Y eso, además, yo no lo he escuchado ni aquí, ni en COPE, ni en Onda Cero….

La propia presentadora, más allá de los lamentos de Calimero de Pedro Sánchez, quiso insistir en los motivos de ese cambio de posición con el Sahara Occidental.

Sin embargo, el líder del PSOE siguió encastillado en su postura y, amén de negar la mayor, enredarse en una faramalla de palabras para no contestar a una presentadora que insistió hasta la exasperación para sacarle a su entrevistado las razones de un cambio visible a ojos de toda la sociedad.

El CIS y el Falcon

El presidente del Gobierno socialcomunista también fue cuestionado por el uso electoralista del CIS y del Falcon.

Sobre ese empleo partidista de un órgano que debiera de ser imparcial, el del PSOE quiso reducir a categoría de bulos todo lo que se había dicho sobre ese tema:

El CIS lo que hace es mostrar con absoluta transparencia sus ingredientes de las encuestas. Otras encuestas no te muestran los ingredientes, sería bueno pedir transparencia

Ana Rosa Quintana le afeó la estratagema de ponerse un acto público de aliño para después acudir a un mitin, algo que también pusieron de relieve PP y VOX.

Pedro Sánchez, en su línea, justificó utilizar ese avión y volvió a asumir el papel de víctima:

Cuando el Falcon lo han usado otros no ha pasado nada. Yo sé que al PP y a VOX les gustaría que yo viajará haciendo autostop.

