Ana Rosa pega una voz a Pedro Sánchez por su penosa defensa de la chapuza del ‘Sí es Sí’: «¡Cómo va a ser una buena ley!»

Este martes 4 de julio se vino uno de los momentos cumbre de la precampaña electoral: Pedro Sánchez entrevistado por Ana Rosa Quintana. Y no defraudó.

La estrategia de la presentadora dio rápido sus frutos: preguntas rápidas y cortes constantes que enervaron rápido al presidente del Gobierno, en una visible postura defensiva y los nervios sobresaliéndole por los gestos de la cara.

La charla fue larga y tocó muchos temas clave, porque son bastantes los asuntos de máxima gravedad que ha protagonizado Pedro Sánchez en la agonizante legislatura. Uno de ellos, sin ir más lejos, la chapucera ley de Irene Montero llamada coloquialmente como el ‘Sí es Sí’ que ha supuesto reducción de penas a más de mil delincuentes sexuales de toda índole, algunos de ellos llegando incluso a salir a la calle de la cárcel antes de lo que su condena decía. Y es que lo peor de Pedro Sánchez es que en lugar de en su día haber destituido a la ministra podemita o haber asumido la responsabilidad en primera persona, tiró hacia adelante y ahora se permite incluso defender esta nueva norma lamentable.

Y fue ahí donde Ana Rosa no quiso pasarle una más y le pegó una buena voz:

«Usted opina, porque es su opinión y yo la respeto, pero volviendo a su pregunta […], en relación con la ley del sí es sí, yo siempre he defendido que esta es una buena ley que defiende a las mujeres».

El corte de la presidenta:

Pedro Sánchez seguía entonces tratando de explicar lo difícilmente explicable y Ana Rosa insistía una vez más: «¡No está funcionando!»

«Presidente, hace 20 años o más, nosotros hacíamos un programa en el que todos los días hablábamos de violencia de género o machista, recogimos firmas y lo llevamos al Senado. Las mujeres estábamos muy sensibilizadas, pero habrá que ver qué es lo que está pasando… […] ¿Por qué ustedes no vieron o no quisieron ver que esto iba a provocar lo que ha provocado? ¿Y por qué usted no pide una responsabilidad? ¡Que tenemos a la secretaria de Estado de Igualdad diciendo unas barbaridades!»