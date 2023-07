Ana Rosa Quintana recibe a golpe de zascas a Pedro Sánchez y le pone de los nervios

Le esperaba con la artillería pesada.

Y Ana Rosa Quintana no defraudó a su fiel audiencia.

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) tenía claro que después de cuatro años de veto por parte del presidente del Gobierno socialcomunista no era el momento para ponerse de alfombra y darle las gracias a Pedro Sánchez por acudir ahora a su plató.

De hecho, antes de comenzar la entrevista, la periodista recordó esa mordaza que el mandatario socialcomunista le impuso a su programa:

Nada más comenzar la entrevista, la comunicadora de Mediaset fue directa a la yugular desde la primera pregunta:

El inquilino de La Moncloa mostró su malestar por todas las opiniones vertidas en el programa de Ana Rosa Quintana y esta le dio la contestación esperada:

Pedro Sánchez, muy nervioso, volvió a esgrimir la matraca de que él no había mentido, sino que había cambiado de opinión en cuanto Ana Rosa Quintana le recordó los acuerdos alcanzados con Unidas Podemos, con EH Bildu y con los golpistas catalanes pese a todo lo que él había dicho en la campaña electoral del 10 de noviembre de 2023.

El dirigente del partido de la calle Ferraz volvió a insistir en la teoría de la burbuja:

Hay una burbuja que han ido hinchando la derecha y algunos medios, con mentiras y maldades, que se llama sanchismo. Una burbuja mediante la que se ha dicho que soy un obseso del Falcon, un mentiroso o un golpista por precisamente esos acuerdos con los proetarras o ERC. Yo he cambiado de opinión, sí, pero no he mentido.