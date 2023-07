Aitor Esteban no deja títere con cabeza: Así vapulea a Yolanda Díaz, Escrivá y Tezanos desde el Chester de Risto

Aitor Esteban no dejó títere con cabeza.

Durante su entrevista en el programa ‘Todo es Mentira’, el actual candidato del PNV para el Congreso de los Diputados aprovechó para lanzar duras críticas no solo contra el PSOE, sino también contra algunas de las figuras más próximas a Pedro Sánchez.

Por ejemplo, al ser preguntado sobre con qué partido resulta más fácil pactar, Esteban fue rotundo. No solo porque admitió que cuando el PP activa su maquinaría las cosas ocurren, sino también porque ridiculizó a los socialistas: “El PSOE es un poco como el ejército de Pancho Villa”.

El líder del PNV también mostró su rechazo a las promesas populistas de Yolanda Díaz, como la recientemente anunciada de regalar 20.000 euros a los jóvenes de 18 años para que puedan costear sus estudios o emprender.

«En campaña electoral esto de ofrecer me parece un poco de mercado persa, no me gusta. Estas cosas presentadas así no son creíbles, deberían ser un poco más serias. A veces los políticos piensan que haces una propuesta de estas y ya mueves, pero yo creo que la gente está más atenta a otras cosas», explicó.