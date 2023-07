Antonio Naranjo responde con contundencia a la acusación que Pedro Sánchez le lanza desde el plató de Ana Rosa

Harto de las mentiras de Pedro Sánchez.

Pero mucho más de sus veladas acusaciones contra los periodistas que simplemente informan y sacan a la luz todos sus desmanes.

Antonio Naranjo, quien dio desde las páginas de ‘El Debate‘ una noticia esclarecedora sobre el abuso que del Falcon hace el presidente del Gobierno, no dio crédito a que este, durante su entrevista en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) el 4 de julio de 2023, saliese a tildar de mentiroso al comunicador de Alcalá de Henares (Madrid):

He leído en otro medio de comunicación decir que yo me fui con el Falcon a la República Dominicana con veintitantos amigos, con mi mujer, a celebrar no sé qué, cuando en realidad donde estuve fue en la Cumbre Iberoamericana con el Jefe del Estado, con el Rey Felipe VI.