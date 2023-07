Rufián incendia Sumar por sus duras palabras contra Yolanda Díaz ante Risto Mejide y García-Ferreras

Gabriel Rufián está ‘incendiando’ a Sumar.

El portavoz de ERC lleva 24 horas cargando con fuerza contra Yolanda Díaz durante sus intervenciones en las cadenas de televisión.

Todo comenzó el 4 de julio, cuando el separatista catalán reconoció en el programa ‘Todo es Mentira’ que la vicepresidenta segunda le da más “miedo” que Santiago Abascal. Unas palabras que dejaron asombrado al propio Risto Mejide, pero que golpearon con fuerza a la plataforma de extrema izquierda.

No en vano, Iñigo Errejón salió en defensa de la vicepresidenta segunda en su entrevista con Aimar Bretos en ‘Hora 25’ de la Cadena SER. El líder de Más País cargó contra el portavoz de ERC y aseguró que «le pierde el gusto por dar titulares llamativos».

Lejos de retratarse, Rufián aprovechó su participación en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de laSexta para suavizar sus palabras pero demostrando su profundo malestar con Yolanda Díaz.

“A Abascal o al fascismo siempre lo voy a tener al frente y nadie me va a dar lecciones de antifascismo. A Yolanda yo la quiero tener a lado. De hecho, ella nos puede tener siempre a su lado, pero la pregunta es si ella nos quiere tener a su lado”, empezó el portavoz independentista.

Quien añadió: “Lo que me preocupa es no entender a los míos (…) Me preocupa mucho más no entender a Yolanda que, desde bajo mi punto de vista, le tiene que ir bien y si puede gobernar este país, pero dicho esto…. me preocupa no entender a Yolanda en términos como Cataluña o lo que ha hecho con Irene Montero. A mí como demócrata me preocupa”.