Abascal encuentra el antídoto contra el debate Sánchez-Feijóo: saca los colores a Griso en directo 

Santiago Abascal encontró el ‘antídoto’ para evitar que sólo se hable del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este lunes 10 de julio.

El líder de VOX rompió con la actualidad mediática después de que le sacó los colores a Susanna Griso en directo durante la entrevista realizada en el programa ‘Espejo Público’.

La entrevista fue tensa de principio a fin y contó con momentos cumbre bastante incómodos para el espectador.

Griso se puso gallito en varias ocasiones y el de VOX la frenó en seco cada vez que lo necesitó. La una respondió por alusiones y el otro hizo lo propio.

El diálogo fue complicado para ambos y finalmente Abascal salió bien parado de todos los retos que la presentadora le fue proponiendo.

Uno de los momentos mayor ebullición llegó en los primeros minutos de charla:

Griso: ¿Por qué les cuesta tanto hablar de violencia de género? Cuando un hombre mata a una mujer, ¿qué considera que es esto, usted?»

Abascal: «¿Usted qué cree que pienso yo?»

Griso: «¡Dígamelo usted!»

Abascal: «¡Que es un asesinato!»

Griso: «¿Y qué problema hay en llamarlo violencia de género?»

Abascal: «Pero es que le estoy llamando asesinato, ¿qué hay más grave que eso? Es increíble de verdad, Susanna, y se lo digo a usted porque me lo pregunta, no le hago un reproche personal pero estoy bastante cansado de tener que responder siempre a lo mismo como si los votantes de VOX o a nosotros nos pareciera bien que maten a los mujeres, que los homosexuales no tengan libertad en algunos ámbitos o que mueran los inmigrantes… Me parece absolutamente delirante. Lo primero que pienso cuando una mujer es asesinada es que el asesino tiene que ir a la cárcel y lo segundo que pienso es que la ley de violencia de género no sirve para las mujeres; solo para criminalizar a los hombres y no ha servido para descender el número de mujeres asesinadas».

Y Griso se rebota…

El protagonista del café, entonces, consiguió irritar a la presentadora:

«El otro día, y no es porque se dijera en este programa sino que obedece a un planteamiento general, cuando estaban siendo apuñalados niños en Francia, el primer comentario que se hizo aquí fue que esto da votos a la ultraderecha».

Y entró entonces la periodista a defenderse:

«A ver, señor Abascal, por alusiones porque el comentario lo hice yo. Mire, llevábamos un buen rato hablando del tema, no fue el primer comentario; el problema que tienen ustedes a veces es que las redes cortan y se quedan con un trozo… Y además usted que lo sufre debería saberlo. En ese momento acababa de pasar el ataque a unos niños y además de muchas otras cosas lo que dijimos es que al ser el ciudadano árabe, iba a tener una lectura y Marine Le Pen iba a hacer un discurso del odio que le iba a dar votos. Esto es impepinable y no me lo puede negar usted».

Y respondió el líder de VOX:

«En Francia no está haciendo discurso de odio, hay muchos franceses muy preocupados con lo que está pasando; se han hecho 150.000 fuegos, ataques a consistorios, Francia tiene un problema de convivencia».

