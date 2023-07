El debate más bestial de esta noche no es con Feijóo: Vallés por fin se echa a la cara a Sánchez

Es el cara a cara que todo el mundo estaba esperando.

Y no, no es el Alberto Núñez Feijóo frente a Pedro Sánchez.

El encuentro que España aguarda ansiosa es el de Vicente Vallés, comoderador del debate de este 10 de julio de 2023 en Atresmedia, con el presidente del Gobierno socialcomunista

El inquilino de La Moncloa lleva tiempo sin conceder entrevistas al presentador de la segunda edición de Antena 3 y tendrá su morbo el hecho de que el líder del PSOE se encuentre con un periodista que en los últimos tiempos le ha metido varios zascas.

En los últimos tres meses a Pedro Sánchez le han caído de todos los colores por parte de Vicente Vallés.

El 18 de abril de 2023, a cuenta del varapalo que el Gobierno socialcomunista se iba a llevar con la ley del solo sí es sí, a Pedro Sánchez le entraron las prisas por contraprogramar con la famosa Ley de Vivienda y anuncia una primera cifra de 50.000 pisos con alquileres asequibles. La cuestión, como dijo Vallés, no era tanto el hecho de sacar esa ley como de tapar el fiasco del engendro legal perpetrado por Irene Montero

El 20 de abril de 2023 quedaba definitivamente reformada la ley del solo sí es sí con el apoyo del PP. A Vicente Vallés no se le pasó por alto un detalle, que Pedro Sánchez decidiese ausentarse de esa votación para no dar la cara e intentar no quedar pringado. El presentador de Antena 3, igualmente, le pintó la cara.

El 10 de mayo de 2023, a punto de arrancar la campaña electoral, Vicente Vallés le cayó encima al dirigente del PSOE por dar luz verde al traslado de la novia de Txapote a una cárcel del País Vasco. El periodista de la primera cadena de Atresmedia lo tuvo a huevo para zasquear al presidente socialcomunista al sacar las declaraciones de los líderes de EH Bildu en las que celebraban la enésima cesión del sanchismo.

El 25 de mayo de 2023, a falta de tres días para las elecciones autonómicas y municipales del 28-M, Vallés sacó los dos grandes agujeros negros de la campaña del PSOE, los 44 terroristas en las listas de EH Bildu y la compra de votos por correo en la que los socialistas estuvieron implicados.

Finalmente, el 5 de junio de 2023, el presentador de Antena 3 Noticias dejó fuera de juego a Pedro Sánchez a cuenta de los debates electorales. En 2019, tal y como Vallés comentó, el presidente se negó a un cara a cara con Pablo Casado, el entonces líder del PP, porque decía que entonces se quedaban fuera los representantes de VOX, Ciudadanos y Podemos. Sin embargo, después del sopapo que se llevó el socialista en la noche del 28-M, salió ahora a pedir seis debates cara a cara con Feijóo, olvidando lo dicho hace cuatro años.