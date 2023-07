‘EL DEBATE’ EN DIRECTO / Feijóo arrasa desde el minuto uno a un Sánchez histérico y fuera de sí: «¡Bildu es su socio!»

Llegó el esperadísimo día para Pedro Sánchez, rabioso por dentro desde el pasado 28-M y con ansia viva por arrojarse sobre su rival Alberto Núñez Feijóo.

Este 10 de julio de 2023 se celebra el debate cara a cara de las elecciones generales del 23-J entre los dos principales candidatos y una buena parte de los españoles se apostan frene al televisor en una jornada ardiente en lo meteorológico para, principalmente, apuntillar sus creencias y validar a su candidato. La polarización del panorama y la ‘emergencia’ política hacen que de este debate poco, salvo hecatombe de alguno de los candidatos, se pueda rascar.

En lo predecible: Sánchez al ataque y Feijóo a la defensa, cada uno en su mejor papel; el primer con la agresividad y un poco a la desesperada y el segundo tratando de mantener los números que le dan las encuestas y sin perder su posición de hombre moderado, sosegado y ejemplar.

Sin embargo los primeros minutos dejaron algunas novedades poco esperadas a priori: Feijóo arrasó a Sánchez desde el minuto uno y el socialista se mostró absolutamente histérico, fuera de sí. Y para prueba la primera interrupción del presidente:

«Desconocía este humor suyo, señor Feijóo. ¡Festival del humor!»

Y como el bloque inicial iba sobra la economía, lo mejor lo dejó el gallego a base de eslóganes como este:

«Yo sé que su paradigma económico es el señor Zapatero. ¡Los españoles no somos tontos!»

Cómo de sobrepasado estaría Sánchez que el popular llegó a azotar al socialista: «¡No esté usted tan nervioso, señor Sánchez!»

Y siguió con frases brutales Feijóo apaleando al púgil dialéctico rival: «Usted se cree que los datos son opiniones, ¡y son datos!»

«Probablemente usted se vaya y nos dejará un pufo de deuda a los españoles».

«¡Usted tiene facilidad para mentir!»

Y se vino un momento de fuertes intercambios:

Feijóo: «Usted tiene mucha facilidad para mentir y cree que yo miento. Yo llevo 30 años en la administración pública. ¡No tiene ni idea!»

Sánchez: «Respéteme señor Feijóo». Feijóo: «No me va a enredar, señor Sánchez. ¡Que yo no he sido consejero de las cajas y usted sí… Esto es el mundo al revés, ¡un exconsejero de Caja Madrid dando lecciones al expresidente de la Xunta!»

«¡Y Bildu es su socio…!»

Por fin salió y no tardó mucho, en medio de la refriega económica, la principal baza de Feijóo y que más enerva a los españoles de bien: votar a Sánchez, en el fondo, es votar a Bildu:

Feijóo: «¡Y Bildu es su socio…!» Sánchez: «¿Cómo que mi socio?»

La penosa ley de Irene Montero

«No divida usted con la igualdad, ha hecho una ley que no está en vigor porque el PP le dio los votos al PSOE y usted no tuvo ni el cuajo de aparecer en el Congreso. Favoreció a violadores y pederastas. La señora Montero sigue en el Gobierno, pésimo, y usted pasará a la historia como el presidente que firmó en el BOE la ley del solo sí es sí». La ‘paliza’ de Feijóo a su oponente no tiene ya vuelta atrás.