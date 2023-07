Griso se pone gallito y Abascal la frena en seco: «¿Qué cree que pienso yo? ¡Es delirante!»

Este lunes 10 de julio de 2023 viene marcado en la agenda política y mediática por el debate electoral a dos entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el prime time, y por eso hizo bien Santiago Abascal en aparecer a primera hora por la tele.

Eligió el líder de VOX el programa de Antena 3, ‘Espejo Público’, pero quizás no esperaba Abascal que se iba a encontrar a una entrevistadora absolutamente beligerante. Y es que Susanna Griso se abalanzó desde la primera ocasión contra su entrevistado. La entrevista fue tensa de principio a fin y contó con momentos cumbre bastante incómodos para el espectador. Griso se puso gallito en varias ocasiones y el de VOX la frenó en seco cada vez que lo necesitó. La una respondió por alusiones y el otro hizo lo propio. El diálogo fue complicado para ambos y finalmente Abascal salió bien parado de todos los retos que la presentadora le fue proponiendo.

Uno de los momentos mayor ebullición llegó en los primeros minutos de charla:

Abascal: «Pero es que le estoy llamando asesinato, ¿qué hay más grave que eso? Es increíble de verdad, Susanna, y se lo digo a usted porque me lo pregunta, no le hago un reproche personal pero estoy bastante cansado de tener que responder siempre a lo mismo como si los votantes de VOX o a nosotros nos pareciera bien que maten a los mujeres, que los homosexuales no tengan libertad en algunos ámbitos o que mueran los inmigrantes… Me parece absolutamente delirante. Lo primero que pienso cuando una mujer es asesinada es que el asesino tiene que ir a la cárcel y lo segundo que pienso es que la ley de violencia de género no sirve para las mujeres; solo para criminalizar a los hombres y no ha servido para descender el número de mujeres asesinadas».