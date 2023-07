García-Margallo le mete un colosal ‘zasca’ a Risto Mejide por sus ‘masajes’ a Sánchez

José Manuel García-Margallo se la tenía guardada a Risto Mejide.

En el programa ‘Todo es Mentira’ del lunes 10 de julio, Risto Mejide reconoció que una gran parte de la emisión estuvo dedicada a atacar al Partido Popular y sus líderes.

En un intento de justificarse, el presentador de ‘Cuatro’ aseguró que la falta de agenda pública de Pedro Sánchez, “quien está encerrado en la Moncloa”, dificultaba que hicieran críticas contra el presidente del Gobierno.

Sin embargo, el exministro de Asuntos Exteriores es consciente de que ‘Todo es Mentira’ dedica muchos más minutos a criticar a los ‘populares’ que a los socialistas. De ahí que tumbó todas las excusas de Risto Mejide con una sola frase: “Sí claro, por eso no le habéis pegado [a Pedro Sánchez] desde 2018”.

En concreto, el colosal ‘zasca’ llegó así:

Risto Mejide: “Nos quedó un programa muy anti-PP. Pero eso se debe a que Sánchez está encerrado en la Moncloa y no hizo ninguna presentación pública durante el fin de semana”.

García-Margallo: Sí claro, por eso no le habéis pegado desde 2018”

Risto Mejide: No perdona. Hay expresiones que se utilizan contra el presidente del Gobierno que nacieron en este programa

García-Margallo: ¿Si?, ¿Cómo cuáles?

Sin embargo, el presentador de ‘Todo es Mentira’ prefirió no desvelar qué expresiones son las que se han popularizado en contra Sánchez desde su programa. Aunque todo pasó entre risas, no es la primera vez que un representante del PP aprovecha su participación en directo para mostrar su malestar por su falta de objetividad.

Esperanza Aguirre, sin piedad

Al analizar el caso de los afectados por la línea 7 del Metro de Madrid durante el programa ‘Todo es Mentira’ del 10 de enero, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mostró su indignación al observar que el presentador de ‘Cuatro’ otorgaba más minutos a quienes atacaban a Isabel Díaz Ayuso. Una cuota de minutos que era mucho inferior para ella.

“Llevas 16 metiéndote con la Comunidad de Madrid y después a mí me cortas…”, empezó a quejarse para dejar de piedra a Mejide.

En su primera intervención, la ‘popular’ desveló que fue Montserrat Muñoz, exalcaldesa de San Fernando de Henares, quien presionó a Metro de Madrid para aumentar el número de estaciones situadas en el pueblo. Una decisión que contó con el apoyo de su concejal de Transporte, quien irónicamente ahora es el portavoz de la plataforma de afectados por las obras.

Aguirre recordó que la expolítica de Izquierda Unida incluso utilizó una foto de ella y el resto de su equipo en las obras del Metro para felicitar la Navidad años atrás. A pesar de que se trataba de una “exclusiva” que la expresidenta autonómica prometió al programa, Risto se la dinamitó al contactar antes de la emisión con Muñoz, quien lo negó todo por medio de un mensaje de WhatsApp.

Un hecho que volvió a enfadar a Aguirre: “Es decir, que yo les llamo antes del programa para decirles que traigo una exclusiva y ustedes me hacen eso…”.

Visiblemente molesta, aprovechó su intervención para denunciar que “se está politizando. Todo contra Ayuso, y eso no vale. Si alguien tiene la culpa es la alcaldesa de Izquierda unida y su concejal de transportes, que fueron los que presionaron para que el metro pasara por San Fernando».

Unas palabras que hicieron que el presentador de ‘Todo es Mentira’ le intentara cortar al decirle: “Esperanza llevas mucho más de seis minutos, espero que te des cuenta”. Sin embargo, Aguirre se defendió al precisarle que «llevo cuatro y medio».

Una corrección que hizo enfadar aún más a Risto, quien la atacó: «Se me han hecho eternos porque te estás repitiendo». Una vez más, Aguirre no se quedó callada, sino que le lanzó un último dardo envenenado: «Bueno, a mí se me han hecho eternos los diez anteriores».