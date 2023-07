El machismo de un candidato de Sumar con Rocío de Meer (VOX) hunde a Yolanda Díaz 

La campaña de Yolanda Díaz se hunde un poco más.

Después de que sus propuestas de regalar 20.000 euros a los jóvenes o reducir la jornada laboral no dispararan sus opciones electorales, la líder de Sumar observa cómo su discurso se va a pique después de la actitud machista protagonizada por uno de sus representantes ante las cámaras de televisión.

Todo ocurrió cuando Canal Sur celebró, este 11 de julio de 2023, el único debate de cara al 23-J con cabezas de listas de provincias andaluzas, y da igual lo que pasara y lo que se dijeran, porque el show televisivo terminó con un solo derrotado: el merluzo de Sumar, Francisco Sierra.

Este tipo al que nadie conocía hasta la fecha, y que por otra parte tampoco parece mucho de peinarse y afeitarse, salta a la fama nacional por un gesto machista, antidemocrático, de pésimo gusto y hasta bastante miserable. Cada vez que la candidata de VOX, Rocío de Meer, le hablaba por algún motivo en el desarrollo del debate, el tipejo giraba la cara de manera antinatural.

Finalmente la diputada terminó por cansarse:

«Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme. ¿Usted no es del partido de las mujeres, del partido feminista? ¿Por qué no me mira a la cara? ¿Por qué usted en el debate cuando se ha dirigido a mí ha dicho ‘alguien’? ¿Por qué usted no respeta a los casi cuatro millones de personas que votan a mi formación política?

¿Tendrán algo que decir a esta performance machista y lamentable los Yolanda Díaz, Iñigo Errejón, Alberto Garzón, Ione Belarra y demás abanderados del feminismo? ¿O solo lo son del feminismo al estilo Irene Montero?

¿Quién es Francisco Sierra?

Francisco Sierra es catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla e investigador adscrito al Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura (Inacom). En la Hispalense, Sierra dirige el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social.

Además, está a cargo de la sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas. También es autor de más de una veintena de libros, entre los que se encuentran Marxismo y Comunicación, La guerra de la información. Estados Unidos y el imperialismo en América Latina o El Modelo de Propaganda y el control de los medios.

