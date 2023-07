¡Patético! El merluzo candidato de Sumar se comporta como un miserable con Rocío de Meer (VOX) en el debate en Canal Sur

Canal Sur celebró este 11 de julio de 2023 el único debate de cara al 23-J con cabezas de listas de provincias andaluzas, y da igual lo que pasara y lo que se dijeran, porque el show televisivo terminó con un solo derrotado: el merluzo de Sumar, Francisco Sierra.

Este tipo al que nadie conocía hasta la fecha, y que por otra parte tampoco parece mucho de peinarse y afeitarse, salta a la fama nacional por un gesto machista, antidemocrático, de pésimo gusto y hasta bastante miserable. Cada vez que la candidata de VOX, Rocío de Meer, le hablaba por algún motivo en el desarrollo del debate, el tipejo giraba la cara de manera antinatural.

Finalmente la diputada terminó por cansarse:

«Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme. ¿Usted no es del partido de las mujeres, del partido feminista? ¿Por qué no me mira a la cara? ¿Por qué usted en el debate cuando se ha dirigido a mí ha dicho ‘alguien’? ¿Por qué usted no respeta a los casi cuatro millones de personas que votan a mi formación política?