Bertín Osborne llama en directo a Antena 3 para dar el alto a Sonsoles Ónega

La noticia de la paternidad de Bertín Osborne ha revuelto el mundo del corazón. Primero a través de Lecturas se supo que está esperando su séptimo hijo con la joven empresaria María Gabriela Guillén de 32 años. Luego la periodista Beatriz Cortázar contó en El programa de Federico de EsRadio que se ha puesto en contacto con Osborne. El cantante ha asegurado que el bebé “no ha sido buscado ni deseado” pero que “se hará cargo” del niño a pesar de que lleva un tiempo distanciado de la madre, Gabriela Guillén.

En la tarde del 12 de julio la exmujer del cantante, la modelo venezolana Fabiola Martínez comentaba la jugada en Y ahora Sonsoles en Antena 3 el programa en el que trabaja. »Me lo dijo él. Me lo contó porque somos un equipo, somos amigos y yo creo que lo que tiene un hijo es que te une para toda la vida», aseguró Fabiola en su entrevista. En un momento de la charla también quiso entrar en el asunto de que el niño no fuera buscado. »No es nuevo, ha pecado de confiar…él lo ha dicho a veces se ponen medios pero no funcionan», explicaba la venezolana y añadía que: »Es una vida que traen y yo no me atrevo como madre a cuestionar absolutamente nada, ahora está dentro de su madre, pero el día de mañana verá y escuchará todo lo que se ha dicho de él o ella».

En ese momento el cantante jerezano decidió entrar por teléfono en el programa vespertino de Sonsoles Ónega. «Vamos a ver, Sonsoles… Estoy hasta otra cosa del asunto. Llevo todo el día escuchando tonterías de una cantidad de gente que me sorprende», arrancó Osborne. «Han llamado a amigos míos que ni siquiera la conocen a ella como Arévalo… ¡No tienen ni idea de nada!», continuaba con su perorata:

«Ahora, que le estéis preguntando a Fabiola que si voy a vivir con Gaby… ¡Pero vamos a ver, Fabiola qué sabe! Dejarla en paz… No, no, Sonsoles. ¡Es que me parece de coña! Ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones en la vida de las personas. No somos irresponsables ni ella ni yo, entonces, ha pasado lo que le pasa a muchos por lo que sea. Si fuera por falta de responsabilidad, yo no estaría hablando contigo y me habría quitado de en medio, cosa que no voy a hacer. Yo soy responsable de mis actos, cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable, tanto él como su madre. Por ética lo voy a hacer. […] He tenido con ella unos meses estupendos, es una chica estupenda y trabajadora»

«Que si me ha cazado, que si lo ha hecho a propósito… ¡No, señores. Pasó y pasó!». «Ahora nos responsabilizamos como personas de orden que somos y ya está. ¡Es que no es un drama, no hemos asaltado el banco de Glasgow! Tendremos a un niño o una niña que será una noticia estupenda; punto y se acabó», añadió.

«Cuando digo ‘no deseado’, quiere decir que no estaba previsto. Solamente eso. No hay que dramatizar el tema ni buscarle tres pies al gato porque tiene cuatro», explicó sobre las declaraciones que hizo a Beatriz Cortázar. Y remató con una broma: «No os preocupéis, que en septiembre me ligo las trompas».