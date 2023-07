Una encuesta a pie de calle incendia el canal de Pablo Iglesias: «¡Que te vote Txapote!»

Son solo unos segundos, pero son maravilla pura, oro líquido.

Canal Red, el engendro televisivo de Pablo Iglesias, se lanzó a hacer una de esas clásicas encuestas estivales por las calles de Madrid.

Pero lo que no se esperaba el incauto reportero era que un ciudadano al que le fue con el cuento iba a trolearle sin piedad.

El paisano, sin cortarse un pelo, al ver de qué medio se trata, le espeta al periodista:

Acto seguido da la espalda y reemprende su camino. Sin embargo, el de Canal Red intenta saber por qué dice eso y lo que pasa a continuación es gloria bendita:

Ya me has oído, ¡que te vote Txapote!

A lo que el periodista insiste en seguir pidiendo explicaciones:

El ciudadano, que seguía su marcha, a duras penas se gira y le responde alto y claro:

El reportero, erre que erre:

Pero si ETA no existe.

A lo que el interpelado ya deja al plumilla completamente demolido:

¡Cómo que no existe!

Y acto seguido incremente su ritmo, haciendo caso omiso al reportero que pretendía seguir con la entrevista:

¿Por qué me voy a parar? Si no me apetece.