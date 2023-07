El descomunal mal rollo entre Susanna Griso y Yolanda Díaz en ‘Espejo Público’ viene de lejos y hay una razón

Un mal rollo más que evidente.

Pero que además no fue fruto de la entrevista en sí, sino que venía de lejos.

Porque quizá los espectadores que presenciaban el cara a cara entre Susanna Griso y Yolanda Díaz pensarían que la candidata de Sumar no estaba a gusto con las preguntas que le estaba formulando la presentadora de ‘Espejo Público’ y de ahí su gesto agrio.

Pero la realidad es que la vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez fue calentita al plató de Antena 3 por unas manifestaciones hechas por la presentadora en febrero de 2023.

El 7 de febrero la comunicadora de Atresmedia, en una conversación con Carlos Alsina (‘Más de Uno’) afeó a Yolanda Díaz su silencio ante las tropelías que estaba provocando la ley del solo sí es sí. Aparte, la acusó de intentar quedar bien con todos:

A ver si se retrata. De momento, Yolanda Díaz es la reina del no sabe no contesta.

Todo parecía haber quedado olvidado con el paso del tiempo, pero durante gran parte de la entrevista del 13 de julio de 2023 quedó patente la falta de química entre política y periodista.

Especialmente fue sacar a colación el tema de Irene Montero para que Yolanda Díaz se pusiera a la defensiva.

Es más, intentó apostar por la táctica de interrumpir a Griso justo cuando le preguntaba por el veto a Irene Montero para, precisamente, que no llegase a mencionar el nombre de la ministra de Igualdad.

Díaz se fue por las ramas, hablando de Feijóo y de Abascal, pero la presentadora quiso centrar la cuestión:

Pero no me ha respondido a la pregunta, señora Díaz. Yo le estoy preguntando por Irene Montero y usted me habla de Abascal.

Díaz se puso en plan intenso y negó la mayor:

No, usted no me ha preguntado por Irene Montero, sino por el motor de Podemos.

La presentadora de ‘Espejo Público’ no dio su brazo a torcer:

Sí, le he preguntado por qué vetó a Irene Montero y le he dicho que no nos dio una explicación. Lo que pasa es que no está escuchando usted mis preguntas, perdóneme señora Díaz, no puedo terminar ni una.

Como la líder de Sumar pretendió seguir con el mitin y colar los mensajes que ella quería, independientemente de las preguntas, Griso fue tajante:

Con todo el cariño, señora Díaz, es que solo tengo media hora para usted y no pretendo hablar ni del señor Abascal, ni del señor Feijóo creo que lo más conveniente en este caso es que agotemos el tiempo hablando de Sumar.

Yolanda Díaz forzó una vez más la máquina para seguir con su cantinela:

Señora Griso, si en estas elecciones quiere preguntar por ‘Sumar’ le digo lo que queremos hacer, ¿quiere que lo sepa? Lo primero.

Pero la periodista de Antena 3 ya no estaba por la labor de que su entrevistada monopolizase el cara a cara y fue directa a la yugular: